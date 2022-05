Bari - RINNOVO CONCESSIONI AMBULANTI APPESE AD UN FILO. ANSIA PER LA DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA 21/05/2022 A BARI LE PAROLE DI DECARO RIECHEGGIANO NELLA SALA MULATA, DOPO LA MODIFICHE DI CASAMBULANTI ALL DOCUMENTO STRATEGICO: "ORA TUTTO DEVE PASSARE DALLA CONCERTAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA".

Giudizio sospeso del Tar di Lecce e richiesta di chiarimenti alla Corte

Europea: "Far valere la norma nazionale (legge n. 145 del 2018) oppure la direttiva europea Bolkestein (2006/123/CE)?". Nella qualificata Assemblea di CasAmbulanti Bari, oltre che del Documento Strategico appena approvato dal Consiglio Comunale di Bari e dei suoi contenuti, soprattutto in merito alla posizione di CasAmbulanti sui mercati serali, nella lunga relazione del Presidente Savino Montaruli anche la preoccupazione per i risvolti giuridici in merito all'applicazione della Direttiva Bolkestein e l'accelerazione del Governo Draghi sul Decreto Concorrenza.

Saviano Montaruli dichiara: "180mila ambulanti sotto ricatto dell'Europa e di un governo elitario. I fondi del PNRR subordinati alla messa a bando delle concessioni (Decreto Concorrenza). Così si svendono i Valori del nostro Paese nel silenzio di una politica inesistente e collusa con i grandi interessi economici”.

In merito al Documento Strategico della città di Bari il Presidente Montaruli ha dichiarato: "nella Sala Mulata, alla nostra Assemblea, riecheggiavano le parole di Decaro e della Palone quando hanno chiaramente affermato, anche in Consiglio Comunale, che qualunque decisione deve passare obbligatoriamente dalla concertazione con le Associazioni di Categoria e che, recependo le osservazioni di CasAmbulanti Bari, anche i mercati serali non sono più "blindati".

Abbiamo dunque trasformato un Documento ermeticamente chiuso in un Documento aperto alle deroghe, alla concertazione ed alla flessibilità.

Non è stata cosa da poco mentre tutti gli altri sono rimasti in silenzio per due anni e mezzo pur avendo avuto tra le loro mani in anteprima ed in esclusiva quel Documento nascosto in un cassetto. Ora pare si siano svegliati anche costoro ma i treni non aspettano" - ha concluso Montaruli"