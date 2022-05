CAMPIONATO NAZIONALE DI ALTURA - AREA ADRIATICO: DAL 22 AL 24 LUGLIO LE REGATE NEL GOLFO DI MANFREDONIA 21/05/2022 Yachting Club Marina del Gargano – Lega Navale Italiana Manfredonia

CAMPIONATO NAZIONALE DI ALTURA – AREA ADRIATICO

22 – 24 LUGLIO, Marina del Gargano

Iscrizioni agevolate fino al 30 maggio.

Ormeggio gratuito per 20 giorni per tutti gli iscritti.



Dal 22 al 24 luglio prossimi la Puglia ospiterà il Campionato nazionale di altura area Adriatico, valido per la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2022. Con questa regata, inserita nel circuito del Campionato Italiano d'Altura come penultima tappa, prima della finale a fine agosto a Monfalcone, il Golfo di Manfredonia si trasformerà nella casa delle imbarcazioni di altura italiane, grazie all’interessamento e all’organizzazione dello “Yachting Club Marina del Gargano” in collaborazione con la Lega Navale Italiana Sez. di Manfredonia, e con il supporto del Comitato Ottava Zona della FIV (Federazione Italiana Vela) e UVAI (Unione Vela d’Altura Italiana).



La sfida, caratterizzata per l’alto livello tecnico dei partecipanti, si terrà nelle acque antistanti la Città di Manfredonia con nove avvincenti prove a bastone tra i migliori equipaggi italiani. Tra questi non poteva mancare il padrone di casa, Saverio Trotta con l’X35 “Trottolina Bellikosa Race” (YC Marina del Gargano) che il mese scorso ha conquistato a Polignano, in un sol colpo, la Coppa dei Campioni, il Trofeo Italia Yachts e il Campionato zonale d’altura - Trofeo Don Ferdinando Capece Minutolo.



Sino al 30 maggio per chi si iscriverà al Campionato Italiano d'Altura Area Adriatico è prevista una quota di partecipazione ridotta. Poi ci si potrà iscrivere fino al 18 luglio, termine ultimo delle iscrizioni. Lo Yachting Club Marina del Gargano assicura, inoltre, agli iscritti anche la possibilità di ormeggio gratuito ai pontili per oltre 20 giorni, dal 16 luglio al 6 agosto 2022, per agevolare armatori ed equipaggi.



Base logistica dell’evento è il Marina del Gargano che offre alle imbarcazioni e ai suoi equipaggi un contesto geografico dalle condizioni meteo marine particolarmente favorevoli per competizioni di livello, insieme ad accoglienza, attrezzature e comfort ai massimi livelli con servizi eccellenti in banchina, e ben 747 posti barca, distribuiti su una superficie di 270.000 metri quadrati e il villaggio Trabucco che, con i suoi espositori, arricchirà l’offerta del Campionato insieme a mini eventi organizzati in banchina.



Inoltre, in concomitanza delle regate le squadre veliche potranno partecipare a numerosi eventi diretti a far conoscere ed apprezzare la bellezza, la storia e le tradizioni del territorio. Sfruttando poi i 20 giorni di ormeggio gratuito previsti, le imbarcazioni provenienti dal Tirreno, dalla Grecia e dalla Croazia dirette a Monfalcone, approfittando dell’ospitalità gratuita, potranno così programmare anche vacanze sul Gargano ed ammirare le bellezze del territorio pugliese come San Giovanni Rotondo, sede della Basilica dedicata a Padre Pio, Monte Sant’Angelo, città dai due siti Unesco, e ancora piccole perle come Vieste, Mattinata, Foresta Umbra, la Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto con l’opera d’arte di Edoardo Tresoldi dal 2016 al centro dell’interesse di tantissimi turisti e visitatori.



PROGRAMMA:

Lunedì 18 Luglio 2022 Ore 13.00 Termine ultimo per le iscrizioni

Martedì 19 Luglio 2022 A partire dalle ore 10.00 Controlli di stazza

Mercoledì 20 Luglio 2022 A partire dalle ore 10.00 Controlli di stazza

Giovedì 21 Luglio 2022 Ore 17.00 Briefing armatori/skippers

Venerdì 22 Luglio 2022 Ore 10.00 Regate su boe (massimo 3 prove)

Sabato 23 Luglio 2022 Ore 10.00 Regata su boe (massimo 3 prove)

Domenica 24 Luglio 2022 Ore 10.00 Regate su boe (massimo 3 prove)

ore 18.00 Premiazioni c/o Marina Del Gargano.



Per tutti i dettagli dell’evento vi invitiamo a visitare: https://www.yachtingclubmdg.it/

Social: https://www.facebook.com/yachtingclubmarinadelgargano https://www.instagram.com/yachtingclubmarinadelgargano/