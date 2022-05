FCI Puglia: Iron Kids Giovanissimi, Trofeo Annabianca tipo pista e Mediofondo Mtb Castel del Monte 21/05/2022 FCI Puglia: Iron Kids Giovanissimi, Trofeo Annabianca tipo pista e Mediofondo Mtb Castel del Monte, le gare del 21-22 maggio



PALO DEL COLLE – Si stanno facendo in quattro gli organizzatori del Team Bike Revolution per allestire nel migliore dei modi il quinto appuntamento del circuito baby cross country Iron Kids che trova posto a Palo del Colle sabato 21 maggio presso l’agriturismo Bikepark Masseria Vero in Contrada Monte Paolo a partire dalle 15:00. Come da programma sono previsti due percorsi: il primo di 450 metri per le categorie G1-G2-G3 e i mini bikers promozionali, il secondo di 900 metri per G4-G5-G6.



CAVALLINO – Sullo slancio del successo riscosso nel mese di marzo con il Trofeo Annabianca in mountain bike (presso il centro sportivo Kick Off a Castromediano di Cavallino), la Kalos Scuola di Ciclismo si appresta a tenere a battesimo una nuova versione del Trofeo Annabianca su strada nella modalità tipo pista corsa a punti per giovanissimi, esordienti e allievi. Appuntamento a domenica 22 maggio presso il circuito cittadino a Cavallino di 900 metri circa che interessa il quadrilatero delle vie: Sicilia, Corsica, Sardegna e Aldo Moro intorno ad un parco che permette la visibilità dei due rettilinei più lunghi su via Sicilia e via Sardegna. A partire dalle 9:45, la mattinata sarà dedicata ai giovanissimi delle categorie G4/G5/G6 nell’ambito del Challenge del Salento. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, spazio anche agli esordienti e allievi (gara non compresa nel challenge) sempre con la tipo pista.



CASTEL DEL MONTE/ANDRIA – Per festeggiare al meglio il decennale dalla nascita della New Bike Andria, la stessa società presieduta da Gennaro Volturno riporta alla luce con bravura ed incomiabile impegno la Mediofondo Castel del Monte-Trofeo Fonte Orsini che fa parte del circuito Challenge Mtb XCP Puglia. Appuntamento a domenica 22 maggio prossimo presso la Tenuta Sei Carri sede del ritrovo alle 8:00 e della partenza alle 9:30. Il percorso allestito dagli organizzatori misura 44 chilometri di cui 25 tra single track, passaggi tecnici, saliscendi impegnativi e salite importanti nella Murgia per spingersi fino alle pendici dello splendido maniero a forma ottagonale. La restante parte del tracciato è piuttosto scorrevole con tratti pianeggianti, salite e discese veloci. Il dislivello complessivo è di 893 metri.



COPPA ITALIA GIOVANILE IN EMILIA ROMAGNA

Dopo la gara di esordio in Sicilia ad Agrigento, seconda prova di Coppa Italia Giovanile, domenica 22 maggio, a Lugagnano Val d’Arda (Piacenza), gara nella quale sarà presente la squadra della Rappresentativa regionale FCI Puglia. Il tecnico regionale Francesco De Lorenzo ha convocato per la trasferta in Emilia Romagna i seguenti atleti: Simone Massaro (Andria Bike) e Marco Russo (Team Go Fast Puglia) tra gli allievi, Jennifer Maria Fosco (Maglie Bike) tra le donne allieve, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo Tugliese) e Mirco Sasso (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) tra gli esordienti.