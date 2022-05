Rugby Notizie/Puglia : risultati ed evento sabato 14-domenica 15 maggio 23/05/2022 Si sono conclusi, domenica 22 maggio, i rispettivi campionati delle compagni Pugliesi; il bari ed il Bors’ si sono affrontati sul campo salentino, con una vittoria schiacciante dei Bros’. Inspiegabile la resa del Bari che ha perso le ultime tre partite vanificando ogni sogno di gloria. il Bros’ , dal canto suo, dopo aver saltato le ultime partite, causa covid, ha mostrato freschezza atletica sovrastante, forte anche di innesti di giocatori di categorie superiori. Il Bari chiude al III posto del girone Play off scavalcato dal Palermo, vittorioso in casa contro il fanalino di coda Napoli Afragola.



Si aggiudica, invece, la coppa Puglia, un solidissimo Santeramo che riesce ad andare a segno con ben 12 mete sull’altra finalista Appia Brindisi. l’Appia ha mostrato tenacia ed agonismo ma nulla ha potuto contro i più forti santermini. Vittoria e III posto per i Draghi Bat che si aggiudicano il III posto della Coppa Puglia.



Ora sarà tempo di bilanci ed organizzazione della prossima stagione sportiva, con l’intermezzo dei campionati di beach rugby: le Bees Bisceglie saranno ancora impegnate nel campionato femminile di serie A, mentre le alte compagini pugliesi disputeranno il campionato di serie C



RISULTATI:



SERIE C PLAY OFF SERIE B

BROS-TIGRI RUGBY BARI 1980 ASD 43-12 (6-2)



SERIE C COPPA PUGLIA

DRAGHI BAT-TREPUTIUM 20-3 (3-0)

SANTERAMO-APPIA BRINDISI 82-7 (12-1)