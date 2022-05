24 maggio - “A SPASSO PER BARI VECCHIA” DI ROSSELLA MAURO E DEL NUOVO PROGRAMMA DIDATTICO PER BAMBINI - Bari 24/05/2022 DOMANI AL MUSEO CIVICO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Domani, martedì 24 maggio, alle ore 17.30, nel Museo Civico in strada Sagges, verrà presentato “A spasso per Bari vecchia”, il libro di Rossella Mauro diventato oramai un cult per i più piccoli, per i più grandi e per chiunque abbia voglia di iniziare a scoprire la storia millenaria di Bari imparando ad orientarsi tra le stradine labirintiche del centro storico.

Per l’occasione, l’autrice dialogherà con l’assessora alle Culture Ines Pierucci e con il pubblico iniziando ad approfondire piccoli aneddoti che riguardano la nostra città.



La presentazione del libro sarà affiancata dalla presentazione di uno speciale programma didattico rivolto a bambini e famiglie: per la prima volta, infatti, è stato ideato un mini corso di formazione per i più piccoli che si terrà all’interno del museo, luogo educativo e divulgativo per eccellenza. Il calendario di incontri didattici ripercorrerà i 5 capitoli del libro e quindi le diverse fasi storiche di Bari, dall’età del Bronzo all’800 francese.



Le attività laboratoriali saranno rivolte ai bambini dagli 8 ai 12 anni e ai loro genitori che, insieme, potranno cimentarsi in maniera pratica e creativa con la storia, attraverso giochi, teatro, musica e passeggiate tra vicoli, palazzi e personaggi che l’abitarono.

Il primo incontro, in programma domani al termine della presentazione, sarà condotto da Rosella Mauro e dedicato alle “fortificazioni” della città che per millenni l’hanno protetta dagli attacchi degli invasori. Seguirà, il 7 giugno, l’appuntamento sulle origini della città. Gli altri tre incontri, sul Castello normanno svevo, le grandi chiese e il Rinascimento, saranno programmati dopo la stagione estiva.



L’iniziativa rientra nel programma di valorizzazione della Biblioteca del Museo Civico di Bari in relazione al progetto Colibrì, la rete delle undici biblioteche civiche, promosso dal Comune di Bari e finanziato dall’avviso regionale Community Library grazie al cofinanziamento dell’UE a valere sul POR FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia.

Ingresso gratuito



Per info info@museocivicobari.it 0805772362