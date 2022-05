Cassano delle Murge (Bari) - Escursionismo e cinofilia 24/05/2022 Territorio e animali sono sempre stati al centro dell'attenzione dei soci Murgia Enjoy tanto che l'associazione si è impegnata a creare e proporre ai futuri amministratori di Cassano delle Murge una "consulta" di soci offrendo in maniera volontaria competenze e pareri su alcune problematiche.

L'associazione Murgia Enjoy, inoltre, ha registrato una colonia felina e, grazie anche alla disponibilità dell'attività "Dalla A alla Zampa" e della cittadina Milena Caiati, oltre che di alcuni soci, cura da anni i gatti che trovano nella colonia cibo, acqua e rifugio.

In passato Murgia Enjoy ha creato eventi dedicati agli amici a quattro zampe e, in tante occasioni, ha accettato con entusiasmo la presenza dei cani durante le attività escursionistico-culturali. Al fine di trattare importanti argomenti quali la corretta cura del cane, l'importanza del cane sul territorio, la microchippatura, le campagne di sterilizzazione e altri temi che suscitano interesse anche negli amanti del territorio, proporrà domenica 29 maggio l'evento escursionistico-culturale "Escursionismo e cinofilia".

L'evento si svolgerà grazie alla disponibilità e alle conclamate competenze di Margherita Pentasuglia, già Presidente dell'Associazione che gestisce il canile municipale di Cassano delle Murge e della socia Murgia Enjoy Tiziana De Angelis.

L'invito alla partecipazione è rivolto non solo agli escursionisti ai quali sarà proposto un percorso escursionistico, ma anche a chi vorrà portare il suo cane e a chiunque nutre il desiderio di acquisire conoscenze sui fedeli amici dell'uomo.

Il percorso dell'attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.

L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il calendario associativo Murgia Enjoy "Puglia 2022", le leaflet di Puglia Village che danno diritto gratuitamente alla "Village Card" e ad un gadget Made in Puglia (attualmente sono disponibili bottigliette di olio pugliese) e i cappellini offerti dallo sponsor Combivox per i soci e per chi ha già partecipato alle iniziative Murgia Enjoy, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 di domenica 29 maggio 2022.

Come da consolidata abitudine, al termine dell'attività i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di pranzare a partire da soli 9€ (bruschette, lasagna e bevanda) e di gustare il maxigelato Murgia Enjoy (ai gusti ricotta, fichi e mandorla) a soli 1,50€.

Al fine di limitare eventuali danni all'ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato dando priorità ai soci e a chi ha già partecipato alle iniziative associative. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, giubbotto, scorta d'acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450.

L'attività, che ha ottenuto il patrocinio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e del GAL Terre di Murgia, si svolgerà nel rispetto delle varie disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing e l'uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso. Ulteriori info sul sito www.murgiaenjoy.it.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/538367671184543/