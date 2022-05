Capurso (Bari) - INAUGURAZIONE CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 25/05/2022 via Pezze del Manco, zona adiacente al PalaLivatino

Sabato 28 maggio, ore 10.00



Una rivoluzione per il sistema di raccolta differenziata del Comune di Capurso. Sabato 28 maggio alle 10 verrà inaugurato il Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti (CCR) che migliorerà la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani del Comune. I lavori per la sua realizzazione sono partiti a ottobre 2020 con un finanziamento regionale di 300mila euro cofinanziato con 90mila euro da parte del Comune. La gestione del centro è affidata alla Teorema-AVR, azienda che si occupa anche del servizio di raccolta rifiuti urbani.

“Il centro comunale di raccolta dei rifiuti consentirà ai cittadini di disporre di un servizio gratuito e immediatamente vicino al centro abitato, permetterà di incrementare ulteriormente la quantità e la qualità della raccolta differenziata e rappresenta un ulteriore passo in avanti verso lo sviluppo di una politica ambientale sempre più attenta e rispettosa del territorio con una visione chiara di lotta all'abbandono dei rifiuti nelle campagne - spiega il sindaco Michele Laricchia -. È importantissimo comunicare a tutti i cittadini di Capurso che l'apertura del Centro Comunale di Raccolta non pregiudica la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti. Il servizio di prenotazione telefonica per il ritiro domiciliare degli ingombranti resterà quindi attivo”.

Il CCR è dunque uno strumento che si inserisce nel percorso di raccolta differenziata già avviato nel 2017, e va considerato un valore aggiunto per tutta la comunità, oltre che un valido aiuto per limitare l’abbandono dei rifiuti nelle zone periferiche del paese, già contrastato anche attraverso l’installazione di videocamere che hanno consentito nei mesi scorsi di risalire ad alcuni “sporcaccioni” e sanzionarli.

“Mi preme sin da subito far presente che il servizio è rivolto alle utenze domestiche e non, e che per alcune tipologie di rifiuti il conferimento è limitato a modiche quantità – spiega il vicesindaco Vito Antonello Ricci, assessore all'Igiene Urbana -. Da sabato 28 maggio i cittadini capursesi che si recheranno presso il centro, troveranno tutte le condizioni più vantaggiose per poter conferire diverse tipologie di rifiuti. Il ruolo strategico del CCR sarà garantire al territorio l’elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di eccellenza previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta differenziata, oltre che fornire al comune un impianto complementare al servizio di raccolta porta a porta, tale da disincentivare lo smaltimento illegale dei rifiuti soprattutto nelle campagne”.

Il Centro Comunale di Raccolta sarà attivo in giorni e orari prestabiliti (dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 11.30 e dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.25) e sarà sempre presidiato da uno o più addetti al controllo del corretto ed effettivo conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, in modo da guidarli nei primi passi e spiegare loro il funzionamento del centro e del corretto conferimento di rifiuti.

Potranno usufruire del servizio sia le utenze domestiche sia quelle non domestiche regolarmente iscritte al ruolo per il pagamento della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Capurso. Al fine di consentire il corretto funzionamento del C.C.R., i materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità di ricezione della struttura. Per quantitativi particolarmente elevati occorrerà preventivamente contattare il gestore. Toner per stampanti, imballaggi in carta, cartone, plastica, legno, metallo e vetro, miscuglio di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche in piccolissime quantità, frazione organica umida, tubi fluorescenti (neon), abiti e prodotti tessili, rifiuti di apparecchiature elettroniche, olii e grassi commerciali, vernici, detergenti, farmaci scaduti, batterie, rifiuti legnosi, plastici, metallici, sfalci di potature e ingombranti sono tutti i rifiuti che si potranno conferire nel CCR, fermo restando che è consentito conferire rifiuti per ogni giornata di apertura del C.C.R. fino alla capacità ricettiva dello stesso.

Il primo accesso al C.C.R. è consentito all’utenza previa presentazione di un documento di identificazione e verifica d’iscrizione al ruolo TARI. Successivamente si potrà accedere mediante la presentazione di tessera sanitaria o carta d’identità elettronica.



GIORNI E ORARI DI APERTURA

Il CCR di Capurso rimarrà aperto

Dal martedì alla domenica dalle ore 8:30 alle ore 11.30

Dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.25



Info:

www.comune.capurso.bari.it - numero verde 800131026