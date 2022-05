VENERDI’ 27 MAGGIO IL TOUR DELLA LEGALITA’ A SAN FERDINANDO DI PUGLIA 25/05/2022 Nuova tappa del tour della legalità, promosso dalla Prefettura di Barletta Andria Trani, in programma venerdì 27 maggio alle ore 10.00 presso l’Istituto “Dell’Aquila - Staffa” di San Ferdinando di Puglia.

L’evento, dal titolo “Siamo tutti Michele - in ricordo di Michele Fazio, vittima innocente di mafia”, è realizzato in collaborazione con il Comune e l’Associazione “Divine del Sud”, nell’ambito delle iniziative del Patto Educativo Provinciale e sarà rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, protagonisti del concorso di idee “Testimoni di Legalità Attiva”.

La giornata sarà introdotta dai saluti iniziali del Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante, del Commissario Straordinario del Comune di San Ferdinando di Puglia Alberto Monno, del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Alessandro Andrei, del Preside dell’Istituto Dell’Aquila Staffa di San Ferdinando di Puglia, Ruggiero Isernia, e di Don Angelo Cassano, referente regionale dell’Associazione “Libera”.

Seguirà poi la testimonianza di Pinuccio Fazio, padre di Michele, vittima innocente di mafia, ucciso per errore dalla criminalità organizzata tra i vicoli di Bari Vecchia il 12 luglio del 2001, quando secondo la ricostruzione delle indagini, un proiettile vagante, destinato ad un boss che abitava nel borgo antico, lo raggiunse mentre passeggiava a pochi passi dalla propria abitazione dove i genitori lo aspettavano per mangiare una pizza.

Al termine del convegno, presentato dalla giornalista Francesca Rodolfo, presidente dell’Associazione “Divine del Sud”, gli studenti assisteranno ad una dimostrazione a cura del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri sulla sicurezza stradale e l’abuso di sostanze alcoliche.