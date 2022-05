Storie di Giovani Vignaioli Castello Imperiali – Francavilla Fontana (BR) 29 – 30 maggio 2022 25/05/2022 Storie di Giovani Vignaioli

Castello Imperiali – Francavilla Fontana (BR)

29 – 30 maggio 2022





Il 29 e il 30 maggio: 41 cantine provenienti dall’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia



Storie di giovani vignaioli, gli under 40 si danno appuntamento a Francavilla Fontana

Oltre 200 etichette. Banchi di assaggio, laboratori e approfondimenti



Quarantuno giovani produttori provenienti dall’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia con oltre 200 etichette si sono dati appuntamento a Francavilla Fontana (Brindisi) il 29 e il 30 maggio.

La prima edizione enogastronomica dal titolo Storie di giovani vignaioli dedicata ai produttori under 40 del sud Italia. Sarà il Castello Imperiali ad ospitare i banchi d’assaggio delle 41 cantine, i laboratori monotematici sui vini autoctoni del Sud e l’interessante convegno dal titolo I giovani vignaioli e le sfide dei mercati.



Una due giorni di questa prima edizione che trasporteranno il pubblico in un viaggio intorno alle eccellenze enologiche nate con passione dai giovani produttori provenienti dall’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Inoltre, si potranno acquistare direttamente le etichette in degustazione.

Spazio anche all’arte figulina con le postazioni dei vignaioli allestite con i manufatti della ceramica d’uso prodotti a Grottaglie, famosa città delle ceramiche.



Storie di giovani vignaioli è organizzato da K2O2 Eventi con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana, della Comunità Slow Food per la valorizzazione della ceramica d’uso grottagliese, Aeroporti di Puglia e del Consiglio Regionale della Puglia. L’evento nasce anche con la collaborazione dell'Istituto alberghiero Mediterraneo di Pulsano e Maruggio.

La quota per poter partecipare è di 10 euro con sacca e calice e gli ingressi saranno consentiti in base alla normativa sanitaria vigente nei giorni dell’evento.

Per informazioni è possibile inviare una email a storiedigiovanivignaioli@gmail.com, visitare il sito www.giovanivignaioli.it e le pagine social di Facebook ed Instagram @storiedigiovanivignaioli.





PROGRAMMA

domenica 29 maggio 2022



ore 10:00 - 11:30 Convegno "Racconti di giovani vignaioli"

ore 12:00 - 21:00 Banchi di assaggio con la presenza dei produttori - Ultimo ingresso ore 20:00.

ore 16:00 - 17:00 Laboratorio: I vini della rete dei "Vignaioli dell'Alta Calabria"

ore 17:30 - 18:30 Laboratorio Aglianico. Basilicata, un grande rosso.



lunedì 30 maggio 2022



ore 9:30 - 14:00 Banchi di assaggio con la presenza dei produttori



L'ingresso ai banchi d'assaggio consente la libera degustazione tra oltre 200 etichette.

Non è permesso l’ingresso ai minori di 18 anni, anche se accompagnati.

Il ticket d'ingresso prevede la consegna di sacca e calice con libera degustazione dei vini.

Il laboratorio è riservato a 24 persone e deve essere acquistato con l'ingresso. Non è consentita la vendita del solo laboratorio.

AREA FOOD all'interno dalle 12:00 alle 21:00 con prodotti tipici del territorio e servizio coffee.