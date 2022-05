BATTITI LIVE, NEL WEEK-END 3 ESIBIZIONI ON THE ROAD NEL FOGGIANO 25/05/2022 PER LA VENTESIMA EDIZIONE

RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE

TORNA AL FORMAT ITINERANTE

NELLE PIÙ BELLE PIAZZE DELLA PUGLIA



Marco Montrone: “Torniamo a riempire le piazze”.

Bari, Gallipoli e Trani le città che ospiteranno le 5 tappe,

altre dieci città faranno invece da scenografia

alle performance “on the road”



E' ufficiale: il Radio Norba Cornetto Battiti Live torna alla sua forma itinerante nelle piazze di Puglia. Bari, Gallipoli e Trani le tre città che ospiteranno le cinque tappe dello show della radio del sud, la colonna sonora fissa dell’estate televisiva italiana, l’unico appuntamento a non essersi mai fermato, neanche durante la pandemia. Questa è la ventesima edizione di Battiti Live, lo spettacolo più longevo, quello che si tiene nelle piazze della regione più trendy d’Italia, con vista mare. “Siamo strafelici di tornare a riempire le piazze”, commenta il presidente di Radio Norba Marco Montrone. “Saremo per sempre grati alla città di Otranto che ha ospitato le ultime due edizioni, le più complicate, ma anche due delle più belle della nostra lunga storia: quest’anno ad Otranto ci saremo, in segno di ringraziamento, ma con una delle dieci esibizioni on the road”.



Alla conduzione del Radio Norba Cornetto Battiti Live, per il sesto anno consecutivo, la consolidata coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Anche in questa edizione Mariasole Pollio, attrice e webstar, avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze.



Queste le date ufficiali in diretta su Radio Norba e Tele Norba: venerdì 17 e sabato 18 giugno da Bari, sabato 2 e domenica 3 luglio da Gallipoli, domenica 10 luglio il gran finale da Trani. “E’ arrivato il momento di riprendere il nostro cammino”, prosegue Montrone, “e lo facciamo con orgoglio sempre dalla Puglia, la regioni dove sono nate Radio Norba e Battiti Live, la regione dove tutti vorrebbero essere d’estate. Potranno venirci a trovare nelle piazze più belle, ma se non potranno venirci fisicamente, porteremo noi l’Italia nelle piazze di Puglia attraverso la tv, con Italia 1, che anche quest’anno accenderà la musica dell’estate italiana con sei puntate tra luglio ed agosto”.



Dopo le prime due a Ceglie Messapica con La Rappresentante di Lista e Cisternino con Noemi, arriviamo nel foggiano:

• ven 27/5: Matteo Romano a Lucera

• sab 28/5: Alex a Manfredonia, in piazza del Popolo

• dom 29/5: Albe a Vieste, in piazza Marina Piccola

Le esibizioni, a ingresso libero, sono in programma sempre alle 21.



Matteo Romano è stato a Sanremo nel 2022 (dopo aver fatto anche Sanremo Giovani)

Mentre Alex e Albe sono usciti quest'anno da Amici, amatissimi dal pubblico giovanile





