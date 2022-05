SPRINT LAB Dal 27 al 29 maggio a Bari la IV edizione dell’Hackathon Copernicus 25/05/2022 SPRINT LAB

Creatività, Innovazione, Startup, Networking, per risolvere la sfida del Cambiamento Climatico



Ore 15 – Padiglione Centro Congressi Fiera del Levante di Bari



Diminuire gli effetti del cambiamento climatico sulle zone costiere è questo l’obiettivo che hanno 85 talenti (sviluppatori, professionisti in marketing, business developing, coding e sviluppo web-app, designer o grafici e altro) che stanno arrivando da tutta Italia in Puglia per partecipare, dal 27 al 29 maggio, alla quarta edizione di Hackathon Copernicus, organizzato da Sprint Lab e Planetek Italia: tre giorni non stop per creare innovative idee di business spaziali per ridurre gli effetti del Cambiamento Climatico sulle zone costiere, usando le immagini e i dati messi a disposizione dai satelliti del programma Copernicus dell’Unione Europea. Tre i settori di sfida: insurtech, infrastrutture e smart cities. Partendo da qui, sviluppatori di software, grafici, designer e giovani innovatori si incontreranno per sfidarsi nel realizzare applicazioni basate su dati e servizi dei satelliti Copernicus e lavoreranno con il supporto di coach esperti in sviluppo business, GIS e Osservazione della Terra. L’hackathon è una metodologia di lavoro e approfondimento in grado di rafforzare le soft skills dei partecipanti e divenire un utile strumento di open innovation.



Uno degli obiettivi del programma Horizon Europe è stimolare 100 città europee a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. Città che saranno un esempio per tutte quelle che dovranno rientrare nel target entro il 2050. Durante l’Hackathon Copernicus, per fare un esempio, i team che sceglieranno questa sfida dovranno, con il supporto di immagini satellitari e i dati di Copernicus, ideare nuovi servizi, prodotti innovativi per pianificare, implementare e monitorare le riduzioni di emissioni in una serie di settori come mobilità urbana, efficienza energetica negli edifici, monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e/o idrico e gestione dei rifiuti.



L’evento torna finalmente a svolgersi in presenza, dopo la versione online sperimentata con la pandemia. L’appuntamento per gli 85 partecipanti e i 18 coach provenienti da tutta Europa è alle 14 del 27 maggio al padiglione Centro Congressi della Fiera del Levante. L’inizio della competizione è alle ore 15 dello stesso giorno e si prosegue sino al pomeriggio di domenica 29 maggio quando ci sarà la presentazione delle idee e dei progetti creati dai team davanti alla giuria di professionisti in ambito aerospazio e business che decreterà i vincitori.



“Sprint Lab, al suo quinto anno di vita, è un percorso di sviluppo dinamico mirato alla costruzione di un collegamento virtuoso e concreto tra imprese innovative, formazione e mondo del lavoro. Una scommessa vinta tra imprese e talenti locali in grado di rilanciare la Puglia nel sistema tecnologico e imprenditoriale italiano. Uno strumento su cui i privati continuano a investire per garantire una crescita del proprio territorio e la permanenza, o il ritorno, in Puglia delle menti migliori fino a pochi anni fa costrette ad andare via.



Negli ultimi cinque anni con Sprint Lab si sono formati oltre 10mila giovani talenti, sono state raggiunte migliaia di aziende, enti, università e scuole superiori con le iniziative promosse dal percorso di formazione e sono stati oltre 150 gli eventi di formazione iniziati e conclusi con successo con oltre 200 persone tra freelance, ceo di aziende, professionisti, giornalisti e docenti che hanno rivestito il ruolo di mentor per i partecipanti alle diverse iniziative inserite nel programma”, spiega Diego Antonacci, founder di The Hub Bari e ideatore di Sprint.



L’evento è organizzato in collaborazione con Planetek Italia e con il supporto di CIHEAMBari, Distretto Tecnologico Aerospaziale, ECFAS.project, Eurisy, EUSPA - EU Agency for the Space Programme, Latitudo 40, OnData, start2impact e WIA - E Rome Local Group. Sponsor locali Oiza e Hula Poke.



Il programma Sprint Lab è sostenuto e coordinato tramite un board di regia formato da aziende partner che hanno scelto di investire sull’incubazione delle competenze, dei talenti, e delle professionalità: Megamark, Planetek Italia, Fondazione Vincenzo Casillo, Master Italy, Programma Sviluppo e ITS Logistica Puglia, e gode del patrocinio del Comune di Bari.



Copernicus Hackathon 2022 - Iscriviti gratis (planetek.it)