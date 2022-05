Bari - COLTIVAMENTE, “BELLEZZA E LEGALITÀ PER UNA PUGLIA LIBERA DALLE MAFIE 26/05/2022 “COLTIVAMENTE”



Al via il progetto COLTIVAMENTE, finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Pubblico “BELLEZZA E LEGALITÀ PER UNA PUGLIA LIBERA DALLE MAFIE” e gestito da SLOW FOOD condotta di Bari in partenariato con il Comune di Adelfia, l’Istituto Comprensivo “Moro – Falcone” di Adelfia, la Pro Loco di Adelfia, l’ A.S.F.A. Puglia di Bari, A.P.S. Laboratorio di Permacultura Mediterranea di Bari, la Parrocchia Immacolata di Adelfia, la Parrocchia San Nicola di Adelfia.



I 30 minori destinatari del progetto, all'interno di un terreno confiscato alla criminalità e dell’Istituto comprensivo statale ad Adelfia, saranno impegnati in un insieme di azioni che mirano, attraverso laboratori, a sviluppare una cultura educativa della legalità e stili di vita sani e ricreativi. I 5 laboratori, (“Coltivamente A-ffetto Terra”, “RE-play”, RE-play in gioco”, “Madre Natura”, “Orto In Fabula”) per una durata complessiva di 760 ore, si articoleranno in diverse fasi, partendo dal ripristino e dalla sistemazione dell'agro, passando alla coltivazione e raccolta, alla realizzazione di un’area giochi con materiale riciclato.



All’interno dell’Istituto si terranno interventi educativi per una sana informazione alimentare e sulla biodiversità che caratterizza il nostro territorio. ColtivaMente mira alla diffusione sana dei comportamenti che stimolano una vita fondata sulla legalità, equità, integrità nelle scelte di tutti i giorni, al fine di generare un cittadino consapevole di avere sia diritti che doveri nel rispetto degli altri