[PHOTOGALLERY] Bari-Accademia Youth Experience presentati i risultati del progetto di antimafia sociale finanziato dalla Regione Puglia 26/05/2022 Una piattaforma digitale attraverso cui fare un tour virtuale interattivo all’interno degli spazi dell’Accademia del Cinema Ragazzi, sede dei Cantieri di antimafia sociale realizzati nell’ambito di Accademia Youth Experience, progetto finanziato con trecentosessantamila euro dalla Regione Puglia attraverso il PO FESR-FSE PUGLIA 2017-2020 - Asse IX Azione 9.6 Avviso 2/2017, "Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano" e realizzato dalla Coop. soc. Get in partenariato con Sinapsi- Produzioni partecipate, Cnipa Puglia, Pigment Workroom, Il carro dei comici, Coop. sociale Tracceverdi, Comune di Bari. Uno strumento innovativo di diffusione dei risultati raggiunti che è stato presentato questa mattina dal coordinatore dell’Accademia del cinema ragazzi e del progetto Accademia Youth Experience Ruggiero Cristallo e dal RUP della Regione Puglia Francesco Nicotri.

La piattaforma digitale permette di realizzare in maniera ideale la struttura dei vari cantieri di antimafia sociale permettendo di riflettere sui particolari e sugli abbellimenti in grado di stimolare la migliore suggestione possibile nello spettatore. In ogni stanza è possibile interagire con diversi oggetti per visualizzare i prodotti realizzati dai partecipanti. La piattaforma è scaricabile dal sito: www.accademiadelcinemaragazzi.it nella sezione dedicata al progetto Youth Experience ed è visualizzabile su ambienti desktop con sistema operativo windows.



Nato dall’esigenza di stimolare la nascita di un impresa sociale nel quartiere San Pio attraverso la formazione e l’istituzionalizzazione di spazi e gruppi formatisi attorno a diverse discipline artistiche, Accademia Youth Experience ha visto la realizzazione, all’interno dell’Accademia del Cinema ragazzi a San Pio, di spazi nei quali realizzare “Cantieri di antimafia sociale” dove i partecipanti (bambini dai 6 agli 11 anni, adolescenti tra i 12 e i 16 anni, giovani adulti tra i 18 e i 25 anni e anche adulti oltre i 60 anni) hanno appreso conoscenze, competenze e strumenti che hanno permesso loro di diventare protagonisti e proponenti di azioni e di interventi di antimafia sociale all’interno del quartiere san Pio. Il progetto, iniziato a gennaio 2019, attinge dall’esperienza dell’Accademia del Cinema Ragazzi, nata nel quartiere San Pio di Bari nel 2005 e dalla sua storia di innovazione e di inclusione sociale, alla quale si unisce, inoltre, l’esperienza dell’Associazione RAGAZZI SAN PIO e il loro emblematico percorso di autodeterminazione nel quartiere. La coop. soc. Get, soggetto capofila, si è occupato dei cantieri: “Lapis&Film”, “Camera Oscura”, “Suburban Rock” e “Nonèlaradio”. Il Comune di Bari ha messo a disposizione il bene, il C.N.I.P.A. Puglia si è occupato di Formazione frontale; Sinapsi produzioni partecipate ha curato il “Cantiere audiovisivo” e la parte cinematografica del cantiere “Lo sguardo delle donne”; Pigment Workroom ha realizzato una “Serigrafia sociale”; la Cooperativa sociale Tracceverdi ha realizzato il cantiere “Ortaggi tua!”, esperimento di agricoltura sociale; Il carro dei comici ha gestito il percorso teatrale del cantiere “Lo sguardo delle donne”.

“I cantieri innovativi di antimafia sociale avviati con Accademia Youth Experience hanno generato cultura, attivato processi di cambiamento, dato l’input ad un modello di vita comunitaria e di condivisione di buone pratiche”- commenta il coordinatore di progetto Ruggiero Cristallo. “Accademia Youth Experience ha avviato una riflessione su progettualità che possono assumere una forma autogestita e autosostenibile e ha proposto la nascita di associazioni intorno a nuove discipline, oltre il cinema, che possano poi far parte di nuove imprese sociali. A San Pio, per esempio, stiamo ragionando sulla nascita diun’impresa sociale: lo dimostra il fatto che una nuova progettualità sulla quale abbiamo investito, un birrificio, nasce anche per sostenere questa visione futura”.



Nel dettaglio, questi i cantieri e i prodotti realizzati nell’ambito di Accademia Youth Experience:

Cantiere Lapis&Film (bambini 6-10 anni)

Questo cantiere ha proposto un percorso di educazione alla bellezza, di apprendimento delle tecniche del cinema di animazione. I bambini sono stati guidati, tra pitture, colori, decoupage, fumetti e filmati nell’imponente mondo della storia dell’arte, dell’illustrazione creativa e narrativa e hanno avuto la possibilità di incontrare il regista di Cinema D’animazione Adolfo Di Molfetta con il quale hanno approfondito le varie tecniche. Nel corso dello svolgimento del cantiere i bambini hanno fatto esperienza con l’arte circense che li ha portati alla scoperta del corpo e delle proprie capacità espressive.

Numerose opere tratte dalle loro attività sono state raccolte in un catalogo disponibile sia in forma cartacea che digitale. Realizzati anche alcuni prodotti di cinema d’animazione disponibili in formato digitale e un fumetto sia in digitale che cartaceo.



Cantiere Audiovisivo (adolescenti 11-16 anni)

Il percorso ha fornito consapevolezza intorno all’utilizzo degli strumenti audiovisivi, educando i ragazzi all’immagine per comprenderne i potenziali e apprezzare in maniera diversa tutta la tecnologia a cui oggi fortunatamente siamo abituati. I partecipanti hanno sviluppato il proprio punto di vista, fotografando e filmando con cellulari o macchine fotografiche digitali, dando priorità ai temi più vicini a loro. Successivamente, hanno imparato ad usare strumentazioni professionali, fino alla realizzazione di un prodotto cinematografico scritto e girato dagli stessi. Nel corso delle attività hanno incontrato il Direttore della fotografia Dario Di Mella e il regista italiano Daniele Ciprì. Tutti i prodotti realizzati dai ragazzi sono raccolti in un pieghevole cartaceo che attraverso la scansione di QR code permette l’accesso ai filmati in digitale.



Cantiere Lo Sguardo delle Donne - Teatro e cinema al femminile. (adulti dai 25 in poi)

Partendo dal teatro, è nato un percorso dedicato alle donne finalizzato all’acquisizione di competenze espressive, per raccontare le proprie esperienze di vita. Nel corso delle attività hanno avuto la possibilità di incontrare il regista teatrale italiano Damiano Nirchio. Oltre uno spettacolo teatrale messo in scena con il titolo “Farmateatro” di cui è disponibile un trailer audiovisivo, le donne hanno realizzato un cortometraggio dal titolo “il Braciere” e un libretto di favole recitate da loro stesse dal titolo “La Magia della Speranza” disponibile sia in forma cartacea che digitale.



Cantiere Serigrafia Sociale (ragazzi dai 16 ai 21 anni)

Gli iscritti a questo cantiere hanno lavorato su due binari. Uno è quello dell’autocostruzione dello spazio fisico e l’acquisizione di tutti gli strumenti necessari. Il secondo è quello della realizzazione di grafiche serigrafabili. Sono stati realizzati diversi prodotti con grafiche dedicate ai vari cantieri poi stampate su T-shirt, borse, zainetti e altri oggetti in maniera economica, artigianale e di qualità. I prodotti sono visibili in versione digitale attraverso alcuni mockup realizzati ad hoc.



Cantiere Suburban Rock. (ragazzi dai 16 ai 21 anni)

Attraverso un laboratorio di musica rock, i partecipanti hanno formato le band con le quali hanno scritto, arrangiato e registrato i loro brani. Hanno avuto la possibilità anche di incontrare il cantautore e musicista Giò Sada e l’esperto di workflou di uno studio di registrazione Piero Marzulli. Suburban Rock ha prodotto un LP con tre brani scritti e realizzati dai ragazzi stessi: “Me la gioco così”, “Dentro e fuori” e “Fammi uscire da qui” disponibili in forma digitale ma anche su supporto CD.



Nonèlaradio. (ragazzi dai 16 ai 21 anni)

I ragazzi di Nonèlaradio con l’aiuto di mixer, processori e microfoni, hanno adeguato uno spazio alle esigenze della produzione radiofonica realizzando format e podcast audio, che raccontano sé stessi e affrontano temi per loro importanti. Tutte le puntate sono disponibili online. Hanno avuto la possibilità anche di incontrare il cantautore e musicista Giò Sada e l’esperto di workflou di uno studio di registrazione Piero Marzulli.



Cantiere Camera Oscura. (ragazzi dai 16 ai 25 anni)

La camera oscura è un laboratorio di fotografia analogica. Una stanza allestita per garantire la magia scaturita durante la meravigliosa fase di sviluppo e stampa dall’incontro della volontà artistica con la tecnica fotografica. A professionalizzare il processo di sviluppo e stampa c’è stato il fotografo italiano Francesco De Napoli direttore della scuola Camera Chiara. Di tutte le foto scattate, sviluppate e stampate, la camera oscura propone una retrospettiva fotografica sul backstage di un set cinematografico raccolta in un catalogo dal nome “Titoli di Coda” dedicato a tutti gli operatori che lavorano dietro le quinte.



Ortaggi tua!

Questo cantiere ha avviato un percorso sperimentale di agricoltura sociale rivolto a soggetti in condizione di svantaggio sociale con patologie mentali. Individuata un’area fertile esterna alla struttura, è stata riqualificata per poter rendere il terreno disponibile alla piantumazione. Successivamente sono state piantate diverse tipologie di ortaggi e verdure.





Nelle fasi finali del progetto i partecipanti valutando il percorso fatto e tutti i “prodotti tangibili” realizzati, hanno condiviso le idee per garantire la continuità dell’azione progettuale e successivamente, accompagnati dall’esperta Lucia Ferrante della Rabid Film, ne hanno verificato l’eventuale sostenibilità con i fondamentali delle tecniche collettive di finanziamento delle idee, come il crowdfunding.