Bari - DOMENICA 29 MAGGIO TORNA LA DEEJAY TEN LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO 26/05/2022 Torna a Bari domenica 29 maggio la Deejay Ten, la corsa ideata da Linus, storico dj dell’emittente radiofonica Radio Deejay. La corsa non competitiva, in programma a Bari per la sesta volta, prevede due percorsi da 5 e 10 km.

Le iscrizioni online si sono chiuse ieri, ma ci si potrà ancora iscrivere nella giornata di sabato 28 maggio, all’interno del Deejay Village allestito in piazza Libertà, dalle ore 10 fino ad esaurimento dei posti disponibili. I pettorali e il pacco gara potranno essere ritirati, sempre sabato, dalle ore 10 alle 20, e domenica 29 maggio, dalle ore 7 alle 9.

Tutte le informazioni relative all’organizzazione della corsa sono disponibili sul sito Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "eu-central-1.protection.sophos.com" http://deejayten.deejay.it/bari/.

La corsa inizierà alle ore 9.30 su corso Vittorio Emanuele. Di seguito i perrcorsi:



percorso non competitivo di 10 Km: corso Vittorio Emanuele II (altezza via Argiro), via Latilla, via San Francesco d'Assisi, piazza Massari (lato giardini Isabella d’Aragona), corso Vittorio Veneto, giro di boa all'altezza dell’incrocio con via Brigata Regina, ritorno su corso Vittorio Veneto, corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, lung.re A. Di Crollalanza, piazza Diaz, lung.re N. Sauro, piazza Gramsci, lung.re Perotti (carreggiata lato mare), corso Trieste (carreggiata lato mare), giro di boa all'altezza della inversione di marcia per l’accesso al parcheggio della spiaggia di Pane & Pomodoro, corso Trieste (carreggiata lato terra), lung.re Perotti (carreggiata lato terra), piazza Gramsci, lung.re N. Sauro, piazza Diaz (lato giardinetti), lung.re A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II (altezza via Argiro)



percorso non competitivo di 5 Km: corso Vittorio Emanuele II (altezza via Argiro), via Latilla, via San Francesco d'Assisi, piazza Massari (lato giardini Isabella d’Aragona), corso Vittorio Veneto, giro di boa all'altezza dell’incrocio con via Brigata Regina, ritorno su corso Vittorio Veneto, corso sen. A. De Tullio, piazzale C. Colombo, lung.re Imp. Augusto, piazzale IV Novembre, arrivo in piazza del Ferrarese



Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono state previste delle limitazioni al traffico e alla sosta per il 29 maggio:



1. dalle ore 00.01 alle ore 16.00, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza Massari, ambo i lati, ambo le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia

2. dalle ore 00.01 alle ore 14.00, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

a. c.so Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre

b. via Latilla, ambo i lati

c. corso sen. De Tullio, ambo i lati, per un tratto di 50 mt. circa a partire da piazza Massari in direzione del piazzale mons. Mincuzzi

d. piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, lato giardino Veterani dello Sport, tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno ed il distributore di carburante all’altezza di via F. Filzi

e. piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi)



3. dalle ore 4.30 alle ore 16.00, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre

b. piazza Massari, ambo le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e corso sen. A. De Tullio

c. via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II

d. via Melo, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II

e. via B. Petrone



4. dalle ore 8.30 alle ore 12.00, e comunque fino al termine delle esigenze, esclusivamente per il passaggio dei partecipanti, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE”, sulle seguenti strade e piazze:

a. corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazza Garibaldi

b. via Latilla

c. via San Francesco d'Assisi, tratto compreso tra via Latilla e piazza Massari

d. corso Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Brigata Regina e piazza Massari

e. corso sen. A. De Tullio

f. piazzale C. Colombo

g. lung.re Imp. Augusto

h. piazzale IV Novembre

i. lung.re A. Di Crollalanza

j. piazza Diaz, carreggiata prospiciente il mare, compresa tra piazzale Giannella ed il passeggiatoio alberato

k. lung.re N. Sauro

l. piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare

m. lung.re Perotti

n. corso Trieste

o. sui tratti terminali delle vie che adducono al percorso della manifestazione

5. dalle ore 08.30 alle ore 12.00, e comunque fino al termine delle esigenze, È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE sulle seguenti strade e piazze:



a. piazza Gramsci, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato mare (prospiciente il giardino Veterani dello Sport), tratto compreso tra il prolungamento della via Di Vagno e via F. Filzi

b. lung.re Perotti, esclusivamente per la corsia di destra della carreggiata lato terra, tratto compreso tra via F. Filzi e via Caduti del 28 luglio 1943.