AL VIA “LEVERANO IN FIORE”. FIORISTI DA UCRAINA, USA, INGHILTERRA, LETTONIA, ESTONIA, LITUANIA, GRECIA, ITALIA, MESSICO 26/05/2022 Taglio del nastro alle 19.30 con un’esibizione fuori concorso di 25 fioristi ucraini che realizzeranno tipici copri capo floreali



Saranno venticinque artisti fioristi dall’Ucraina ad aprire domani 27 maggio alle 19.30 in piazza Roma a Leverano, la nuova edizione di Leverano in Fiore, manifestazione storica organizzata dalla associazione omonima e dal comune di Leverano, con il contributo della Presidenza della Regione Puglia, che coinvolge i produttori, 300 florovivaisti locali e numerosi team di artisti in arrivo da tutto il mondo.

I fratelli ucraini, con una esibizione fuori concorso, realizzeranno sul palco centrale dei copri capo floreali in omaggio ad un’antica tradizione che unisce Ucraina e Leverano, poiché proprio nel paese oggi teatro di un grave conflitto, è tradizione gareggiare nella realizzazione di particolari “cappelli” per le donne utilizzando i fiori.

Per il concorso internazionale Arteflorando invece gareggeranno team di fioristi esteri che creeranno sculture floreali con cui vestire corti, piazze, strade del centro storico, in arrivo da Ucraina, Messico, Usa, Estonia, Lettonia, Lituania, Inghilterra, Italia, Grecia. Le aziende locali infine, saranno come di consueto protagoniste del Premio Leverano in Fiore.

Questo il programma della serata inaugurale, dopo il taglio del nastro affidato alle autorità e gli organizzatori.

Dalle ore 20:30



Piazzale Chiesa SS Annunziata, Centro Storico

Dell’Anna2 : Alessandro Dell’Anna alla chitarra con voce e tromba di Alessandro Dell’Anna in un repertorio jazzistico tradizionale in chiave moderna, che attraverso l' uso di elementi, formali ed estetici, forniscono la base ad un contemporaneo concetto di sound.



Via Lunga, Centro Storico

Monoi Poke: duo leccese composto dai musicisti, DJ e producer Christian Bevilacqua e Japan. L’esplorazione dei ritmi della cultura latina porta ad un dj set che mescola il digitale alle percussioni. colori, luci, piante e fiori aggiungono consistenza ad un mix esotico e provocatorio.



Via San Cosimo, Centro Storico

Gaia Rollo e Alberto Zacà: duo chitarra e voce, dal Brasile al folk americano, rivisitando i classici di Jobim e le colonne sonore degli anni 60, spaziando poi nel sound di artisti come Bruce Springsteen.



Piazza Roma, Centro Storico

Merifiore: vincitrice nazionale dell’Arezzo Wave 2014, Merifiore è una cantautrice pugliese che vanta numerose partecipazioni a festival nazionali e internazionali. A Leverano, Merifiore in fiore presenta il suo nuovo disco ‘Dentro’.



Per l’occasione lo chef Cosimo Russo, nome noto dell’associazione Ambasciatori del Gusto , titolare di un signature restaurant noto nel panorama della gastronomia d’autore, preparerà un pane speciale floreale da donare ai team in concorso realizzato con una farina speciale che ha sentori di fiore ed erbe selvatiche, la Evolutiva Leccese, prodotta in un campo sperimentale di Martano (Le) da Mebimport con una selezione naturale di semi che hanno resistito ai cambiamenti e alle condizioni climatiche locali”.

“In occasione della manifestazione, la Cooperativa Sociale La Ruota del Mulino effettuerà il servizio trasporto in favore di persone con disabilità, residenti a Leverano, che desiderano partecipare all'evento. Il servizio sarà effettuato con un pulmino attrezzato di pedana che accompagnerà coloro ne facciano richiesta in prossimità del centro storico, cuore della manifestazione. Il servizio sarà gratuito e si accederà tramite prenotazione che dovrà pervenire entro la mattinata di venerdì 27 al numero 339 521 1890”, specifica Sandro Leone, ideatore e organizzatore storico di Leverano in Fiore.