Tutto pronto per la prima edizione di Storie di giovani vignaioli a Francavilla Fontana 29 - 30 maggio 27/05/2022 Storie di Giovani Vignaioli

Castello Imperiali – Francavilla Fontana (BR)

29 – 30 maggio 2022



Sabato 29 e lunedì 30 maggio al Castello Imperiali 41 cantine provenienti dall’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia

Oltre 200 etichette. Banchi di assaggio, laboratori e approfondimenti



Tutto pronto per la prima edizione di Storie di giovani vignaioli, l’evento enogastronomico dedicato ai produttori under 40 del sud Italia. Domenica 29 e lunedì 30 maggio, il Castello Imperiali di Francavilla Fontana ospiterà i banchi d’assaggio di ben 41 cantine con oltre 200 etichette, i laboratori monotematici sui vini autoctoni del Sud e l’interessante convegno dal titolo I giovani vignaioli e le sfide dei mercati.

I giovani produttori provengono dall’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.



Una due giorni di questa prima edizione che trasporteranno il pubblico in un viaggio intorno alle eccellenze enologiche nate con passione dai giovani produttori provenienti dall’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Inoltre, si potranno acquistare direttamente le etichette in degustazione.

Spazio anche all’arte figulina con le postazioni dei vignaioli allestite con i manufatti della ceramica d’uso prodotti a Grottaglie, famosa città delle ceramiche.



Storie di giovani vignaioli è organizzato da K2O2 Eventi con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana, della Comunità Slow Food per la valorizzazione della ceramica d’uso grottagliese, Aeroporti di Puglia e del Consiglio Regionale della Puglia. L’evento nasce anche con la collaborazione dell'Istituto alberghiero Mediterraneo di Pulsano e Maruggio.

La quota per poter partecipare è di 10 euro con sacca e calice e gli ingressi saranno consentiti in base alla normativa sanitaria vigente nei giorni dell’evento.

Per informazioni è possibile inviare una email a storiedigiovanivignaioli@gmail.com, visitare il sito www.giovanivignaioli.it e le pagine social di Facebook ed Instagram @storiedigiovanivignaioli.





PROGRAMMA

domenica 29 maggio 2022



ore 10:00 - 11:30 Convegno "Racconti di giovani vignaioli"

ore 12:00 - 21:00 Banchi di assaggio con la presenza dei produttori - Ultimo ingresso ore 20:00.

ore 16:00 - 17:00 Laboratorio: I vini della rete dei "Vignaioli dell'Alta Calabria"

ore 17:30 - 18:30 Laboratorio Aglianico. Basilicata, un grande rosso.



lunedì 30 maggio 2022



ore 9:30 - 14:00 Banchi di assaggio con la presenza dei produttori



L'ingresso ai banchi d'assaggio consente la libera degustazione tra oltre 200 etichette.

Non è permesso l’ingresso ai minori di 18 anni, anche se accompagnati.

Il ticket d'ingresso prevede la consegna di sacca e calice con libera degustazione dei vini.

Il laboratorio è riservato a 24 persone e deve essere acquistato con l'ingresso. Non è consentita la vendita del solo laboratorio.