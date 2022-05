Porto Cesario (Lecce) - Evento finale del progetto UnderwaterMuse a Torre Chianca 28/05/2022 Dal 3 al 5 giugno tra Lecce e Porto Cesareo si terrà l’evento finale di UnderwaterMuse, progetto di promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo sulle due sponde dell'adriatico. Il programma dettagliato sarà presentato mercoledì 1 giugno durante una conferenza stampa che si concluderà con una visita guidata a bordo di un gommone alla scoperta dei relitti delle Colonne e delle anfore Tripolitane e dei resti sommersi della necropoli di età romana.



Mercoledì 1 giugno alle 10:30 a Torre Chianca nell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'evento finale di UnderwaterMuse (Immersive Underwater Museum experience for a wider inclusion) ospitato dal 3 al 5 giugno tra il Museo Castromediano di Lecce e Porto Cesareo. Il progetto approvato e finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera - Interreg Italia-Croazia 2014/2020, realizzato da ERPAC FVG - Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia (capofila), in partnership con Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Università Ca’ Foscari Venezia, Ente Pubblico RERA S.D. per il coordinamento e lo sviluppo della contea di Spalato e Dalmazia e Comune di Kaštela, dal 2019 si occupa della promozione e della valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo sulle due sponde dell'Adriatico (Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Croazia), attraverso la progettazione di parchi - sentieri archeologici sommersi e la creazione di soluzioni digitali innovative per la loro fruizione.



Dopo gli interventi di Rita Auriemma (coordinatrice di UnderwaterMuse e docente di Archeologia subacquea dell’Università del Salento), Anna Del Bianco (ERPAC FVG - Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) e Luigi De Luca (Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-museali della Regione Puglia), i partecipanti saranno accompagnati a bordo di un gommone alla scoperta, grazie all'utilizzo di visori guardafondo, dei relitti delle Colonne e delle anfore Tripolitane e dei resti sommersi della necropoli di età romana.



Nei tre giorni dell'evento finale di UnderWaterMuse (venerdì 3, sabato 4 pomeriggio e domenica 5 mattina), il Museo Castromediano di Lecce ospiterà il racconto dei risultati finali di questo innovativo progetto, il convegno “Stati generali della gestione dal basso del patrimonio subacqueo” - con la partecipazione di docenti universitari, addetti ai lavori, rappresentanti istituzionali da tutto il bacino del Mediterraneo - una mostra fotografica e l’esplorazione immersiva con visori 3D di relitti e reperti. Nella mattinata di sabato 4, inoltre, proprio nell’area marina protetta di Porto Cesareo - Torre Chianca, i convegnisti saranno coinvolti in una visita snorkeling, potranno conoscere la mostra archeologica all’interno di Torre Chianca e fruire con Oculus Quest, sistema progettato per la realtà virtuale, dell’app “La nave delle colonne di Porto Cesareo: il viaggio incompiuto”. L’evento sarà affiancato da un press tour a cui parteciperanno otto giornaliste, giornalisti e blogger di settore che saranno accompagnati a scoprire alcuni dei luoghi più significativi del patrimonio archeologico subacqueo salentino.



L'evento finale del progetto, è organizzato da Regione Puglia ed ERPAC FVG con Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Poli BiblioMuseali di Puglia, Museo Castromediano, ESAC - Euromediterranean Seascapes Archaeology Center, Università del Salento, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università di Foggia in collaborazione con Area Marina Protetta e Comune di Porto Cesareo, Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo onlus con il sostegno di Quarta Caffè.



La partecipazione è gratuita tramite

registrazione al form bit.ly/UnderwaterMuse_Form