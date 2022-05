Giuseppe Lorusso [PHOTOGALLERY] TEDxPutignano 2022 :: Il desiderio fra tecnologia, umanitŕ e innovazione sociale 30/05/2022 A TEDxPutignano 2022 IL FONDATORE DI ETHICARE GIUSEPPE LORUSSO, L’ATTIVISTA TONIO DELL’OLIO, IL FONDATORE DI Mabasta MIRKO CAZZATO



18 giugno, Teatro Comunale di Putignano



Sul palco anche Silvia Moroni, Carolina Capria, Morena Nerri, Rosy Paparella, Lorenzo Scaraggi, Mimmo Miccolis, Cinzia Spanò, Marco Buttu





Putignano – 11 voci, 11 rappresentazioni del desiderio, molteplici spunti di riflessione per guardare il mondo da una nuova prospettiva. Manca poco a TEDxPutignano 2022, in arrivo in Puglia il prossimo 18 giugno al Teatro Comunale di Putignano.



Desiderio il tema scelto per questa seconda edizione che farà da filo conduttore alla serata e che gli speaker – profondamente diversi per provenienza e area tematica ma accomunati dall’aver sperimentato il desiderare nelle sue mille sfaccettature – declineranno nel loro intervento. Condividendo esperienze, suggestioni e idee innovative in grado di cambiare il mondo.



Dietro ogni desiderio inesaudito c’è sofferenza che può diventare speranza. Quel desiderio può trasformarsi nella forma, ma non nella sostanza, e tramutarsi alla fine in realtà. A raccontare la sua storia nata con un grande desiderio, storia che parla di speranze, sogni, tecnologia e umanità, sarà Giuseppe Lorusso. Pugliese, laureato in Economia e specializzato nella gestione delle aziende e dei servizi sanitari, che nel 2014, ispirandosi alla tradizione napoletana del caffè sospeso, avvia ScegliereSalute e Banca delle visite: in 3 anni erogano oltre 2000 visite mediche gratuite a quanti non potevano permettersele. Nel 2011, insieme ad altri quattro giovani pugliesi, fonda Ethicare, la prima piattaforma tech-solidale di raccolta fondi basata sulla tecnologia blockchain e finalizzata a finanziare una prestazione sanitaria a chi non può pagarla.



A coniugare l’idea di desiderio al sogno sarà invece Tonio Dell’Olio. Attivista per la non violenza, presbitero e giornalista, è Presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi. È stato responsabile del settore internazionale di Libera e in qualità di sacerdote dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ha collaborato con don Tonino Bello nel coordinamento del movimento cattolico Pax Christi. Ha contribuito a organizzare le edizioni dell’Assemblea dell’Onu dei Popoli e la Marcia per la pace Perugia-Assisi dal 1993. Per il mensile Mosaico di Pace scrive la sua rubrica quotidiana dal titolo Mosaico dei giorni. A TEDxPutignano 2022 Tonio Dell’Olio ci condurrà fra i suoi sogni di pace e di non violenza, per risvegliare la poesia che è in ognuno di noi.



E ancora, il desiderio che incontra il mondo del sociale, la voglia di provare a cambiare in meglio le cose, di sollecitare i più giovani a diventare protagonisti attivi nel prevenire e contrastare atti di bullismo. È la storia del giovanissimo Mirko Cazzato, ospite di TEDxPutignano 2022. Originario di Lecce, nel 2016, all’età di 15 anni, Mirko Cazzato ha co-fondato ‘Mabasta – Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti’ aiutando gli adolescenti nella lotta “dal basso” al bullismo e al cyberbullismo. Con la sua idea di portare in ogni classe sei azioni semplici e innovative, chiamate “Modello Mabasta”, ha raggiunto circa 1.500 classi in tutta Italia. È stato l'unico europeo nella Top 10 del Global Student Prize 2021, una sorta di premio “Nobel” per studenti meritevoli e, nello stesso anno, ha ricevuto anche la nomina di “Studente dell’Anno” da Your Edu Action.



Insieme a Giuseppe Lorusso, Tonio Dell’Olio e Mirko Cazzato, il 18 giugno a TEDxPutignano sul tema del Desiderio anche Silvia Moroni (green influencer ed eco-gastronoma, creatrice di @ParlaSostenibile), Carolina Capria (autrice di libri per ragazzi e ideatrice della pagina Facebook e Instagram L’ha scritto una femmina), Morena Nerri (fondatrice del blog Le Sex en Rose), Rosy Paparella (formatrice insegnante e la prima garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Puglia), Lorenzo Scaraggi (viaggiatore a tempo pieno, racconta i suoi viaggi a bordo di un vecchio camper del 1982, il Vostok, che ha dato il nome al progetto di storytelling digitale @Vostok100k), Marco Buttu (ingegnere all’Istituto Nazionale di Astrofisica), Mimmo Miccolis (coreografo e insegnate al The Washington Ballet) e Cinzia Spanò (attrice, drammaturga, regista teatrale, attivista e presidente di Amleta.



Biglietti disponibili su bit.ly/tedxputignano_ticket