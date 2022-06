9 giugno - Presentazione del libro solidale “la felicità degli infelici” di Mino Grassi a Castellana Grotte (Bari) 09/06/2022 Il Circolo Lettori di Castellana Grotte - in collaborazione con la Caritas - presenta il libro solidale “la felicità degli infelici” di Mino Grassi

9 giugno 2022, ore 19,30 - chiesa del Caroseno in Castellana Grotte



Nell’ambito delle iniziative di promozione della lettura realizzate dal Circolo Lettori di Castellana Grotte, sezione di ETRA, si inserisce questo particolare evento organizzato con la collaborazione della Caritas, zona pastorale di Castellana Grotte, che unisce cultura e solidarietà.



L'evento, che nasce con intento solidaristico, prevede che l’intero ricavato dalla vendita dei libri sia devoluto a scopi benefici. Pertanto il Circolo Lettori ha coinvolto la Caritas nell’organizzazione della presentazione e quest’ultima percepirà direttamente gli incassi per destinarli ai propri scopi solidaristici.

L’incontro con l’autore, che dialogherà con Nicky Persico, direttore artistico del Circolo Lettori, sarà introdotto da un saluto istituzionale del vicario zonale della Caritas, don Vito Castiglione Minischetti.



Il libro: sullo sfondo di un Sud sempre più Sud, ulteriormente impoverito dalla II Guerra Mondiale, si intrecciano storie di amori difficili tra uomini e donne che sognavano la felicità. L’epilogo di tante passioni vissuto in un ospizio 2.0 (RSA) di un piccolo paese della Puglia durante il Covid, in cui i protagonisti fanno i conti con il fardello dei rimpianti e delle delusioni della propria vita. Un romanzo-testimonianza di una generazione da sempre in guerra: nell’amore, nella vita e verso la morte. Arriverà il momento del riscatto e della felicità?

L’autore:



Mino Grassi è nato ad Alberobello, vive a Putignano, giornalista pubblicista. Editore e imprenditore della sanità. Specialista in comunicazione sanitaria. Direttore responsabile ed editoriale delle testate giornalistiche: PugliaSalute, Progetto Sanità, TuttoSanità. Direttore del Concorso Nazionale di Scrittura Cerativa Multimediale per ragazzi “Scrivoanchio.it”. Coautore con don Aniello Manganiello del libro “Legalità e Scrittura, in viaggio verso Santiago”. “La felicità degli infelici” è il suo primo romanzo.