1D+ Grotte&Fun, arriva l’Iron Kids Giovanissimi a Castellana Grotte 01/06/2022 1D+ Grotte&Fun, arriva l’Iron Kids Giovanissimi a Castellana Grotte



Si correrà sabato 4 giugno 2022 la tappa di Castellana Grotte (Ba) del circuito ciclistico giovanile Iron Kids Giovanissimi, promosso da Fci, Regione Puglia e Consorzio Bici e Futuro. L’evento, organizzato dall’associazione ciclistica giovanile Un Dente in Più, sodalizio fondato lo scorso anno con sede a Castellana Grotte e base operativa ad Alberobello, è in programma presso la Pineta delle grotte di Castellana.



Location d’eccezione, quindi, per la sesta tappa del circuito Iron Kids con l’area sport del prestigioso complesso carsico castellanese trasformata in tracciato per la gara e terreno di competizione per i tanti giovanissimi bikers in arrivo da tutta la Puglia.

Appuntamento alle ore 15 per il raduno. La partenza delle sei categorie, suddivise per età dei partecipanti, è in calendario alle ore 16,30. Alle ore 19, invece, le premiazioni. Special event della tappa castellanese l’esposizione di moto a cura della Trulli Bikers.



Grande attesa per i vertici dirigenziali e i sostenitori di Un Dente in Più, al secondo importante evento sportivo in pochi mesi: “Siamo alla vigilia di un appuntamento particolarmente atteso da tutta la nostra società - ha commentato il dirigente Ivano Antonacci - Inserirci in un circuito così importante con l’organizzazione di una nostra tappa è sinonimo di crescita, ma anche di grande entusiasmo da parte di tutte le componenti societarie, dai ragazzi fino ai genitori. Ci aspettiamo un ottimo riscontro in termini di partecipazione e di coinvolgimento del territorio. Sarà un sabato di divertimento, anche agonistico, in uno spazio che peraltro viene occupato durante tutto l’anno dai giovani ciclisti della nostra 1D+ Academy”.



Per approfondimenti è possibile visitare il sito www.undenteinpiu.it o consultare i canali social Instagram e Facebook di Un Dente in Più.