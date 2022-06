Bari - “CCIS for regeneration - Cities, Creativity, Innovation, Sustainability 03/06/2022 Il progetto Interreg MED ChIMERA PLUS presenta:

"CCIs for regeneration:

Cities, Creativity, Innovation, Sustainability"

Martedì 7 giugno, ore 10:00

c/o Officina degli Esordi - Bari







Bari, Saragozza, Sarajevo, Nova Gorica, Prato, Firenze, Napoli, Bilbao, Copenaghen, Topolò saranno le città protagoniste dell’evento transnazionale: “CCIs for regeneration: città, creatività, innovazione, sostenibilità” che si svolgerà il prossimo 7 giugno dalle ore 10.00 presso l’Officina degli Esordi a Bari.

Un confronto tra protagonisti della scena europea, nazionale e locale per mettere a fuoco il ruolo di cultura e creatività nei percorsi di rigenerazione urbana sostenibile.



L’evento è articolato in 4 panel e si aprirà con la presentazione dei risultati del progetto ChIMERA PLUS – ChIMERA for Urban Sustainibility.







IN ALLEGATO IL PROGRAMMA DELL'EVENTO





h. 10.15 AM – 11.30 AM

PANEL N. 1 - PRESENTATION OF THE RESULTS OF THE PROJECT

LP1 – Elena Mengotti: Friuli Venezia Giulia Autonomous Region, Department for culture and sports

PP1 – Cinzia Lagioia: Creative Apulia Cluster Association

PP2 – Aida Džamalija Duran: Sarajevo Economic Regional Development Agency

PP3 – Tea Podobnik: Municipality of Nova Gorica

PP4 – Javier Sancho: SARGA - Government of Aragon



h. 11.30 AM – 1.00 PM

PANEL N. 2 - WHAT EUROPE, THE STATE and THE REGIONS DO

In questo panel approfondiremo strategie, politiche, visioni ed esperienze di rigenerazione urbana attivate da programmi europei e di cooperazione transnazionale, nonché iniziative nazionali e regionali o opportunità a livello locale.

- Christoph Maier: Project officer Interreg Med

- Erminia Sciacchitano: New European Bauhaus National Contact Point

- Torben Klitgaard: CEO of BLOXHUB in Copenaghen

- Simone D’Antonio: National URBACT Point for Italy at the Italian Association of Municipalities (ANCI)

- Josean Urdangarin, Basque Government’s Department of Culture and Language Policy & Cristina Ortega, Member of the Basque Council of Culture

- Valentina Alberti: Policy Analyst - European Commission's Joint Research Centre



h. 3.00 PM – 4.30 PM

PANEL N. 3 - WHAT CITIES DO



In questo panel discuteremo e condivideremo esperienze, visioni e best practices messe in campo da città che hanno implementato processi di rigenerazione urbana sostenibile basata sulla creatività.

- Alessandro Francesco Cariello: Urban Designer, Cabinet of the mayor of the Municipality of Bari

- Valerio Barberis: Councilor for Urban Planning, Environment and Circular Economy of the Municipality of Prato

- Luis Garcia Alaman: Director of the Asalto Festival in Zaragoza

- Renato Quaglia: Director of FOQUS - Spanish Quarters Foundation in Naples

- Peter Purg: Professor at the University of Nova Gorica

- Alejandro Amador: Architect at Studio Q-Bic, Manifatture Tabacchi in Florence



h. 4.30 PM – 6.00 PM

PANEL N. 4 - WHAT THE CCIs DO



In questo panel approfondiremo il ruolo delle imprese culturali e creative nei processi di transizione verso la sostenibilità urbana, coinvolgendo alcuni dei migliori esempi nel campo delle arti performative, dei videogiochi, del design, del cinema, dell'architettura, dell'arte contemporanea.

- Lejla Hasanbegović: MESS Festival in Sarajevo

- Marco Accordi Rickards: CEO Fondazione Vigamus, Rome

- Guido Guerzoni: Professor at the University of Bocconi

- Antonella Bucovaz: President of the Association Topolò - Tpoluove

- Alessandro Colombo: Director IAAD and Accademia Italiana









L'evento si svolgerà a Bari, in Officina degli Esordi, martedì 7 giugno a partire dalle ore 10.00. Per partecipare è necessario registrarsi qui.





---

L’evento è promosso nell’ambito del progetto ChIMERA Plus - ChIMERA for Urban Sustainability finanziato dal programma di cooperazione territoriale Interreg MED. La partnership è composta da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Cultura e Sport (Lead partner), Distretto Produttivo Puglia Creativa, Agenzia Regionale di Sarajevo - SERDA, Comune di Nova Gorica, Governo dell'Aragona - SARGA.