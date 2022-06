Gallipoli (Lecce) - Proclamate le Top 50 di Miss Mondo 2022. 04/06/2022 Proclamate le Top 50 di Miss Mondo 2022.



Emozioni, sorrisi e lacrime. Prima la sfilata ai bordi della piscina dell’Eco Resort - Le Sirenè - Gruppo Caroli Hotel – per le semifinaliste di Miss Mondo 2022, poi dopo la cena di gala, l’attesa proclamazione delle Top 50. Una selezione importante, presentata dalla show girl ed influencer Stephanie Bellarte, che ha di fatto dimezzato le contendenti all’ambita fascia nazionale e alla corona che garantiscono il diritto a rappresentare l’Italia a Miss World, il più antico e prestigioso concorso di bellezza del pianeta.



Tra loro anche la prima vincitrice di una fascia speciale, “La Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare”, che è Andrea Messina della Sicilia, scelta direttamente dal popolo della rete, che si è espresso suffragando il contest con circa 20 mila voti in 24 ore. In questi primi tre giorni la kermesse ha avuto un importante risultato massmediatico con più di 500mila utenti unici, successo che è anche merito delle ragazze che hanno postato storie reel e contenuti vari sui loro profili personali. A tal proposito un premio speciale per la categoria “Social” è andato a Francesca Mamè della Lombardia.



Ora per le Top 50 Miss Mondo Italia, inizia il lungo cammino verso la finale, che com’è noto si svolgerà il prossimo 18 giugno nell’incantevole scenario del Teatro delle Feste di Villa dei Fiori Eventi, originalissima location della Città Bella. Per loro gli impegni saranno sempre più serrati con shooting, outfit, prove di sport e talent, test, corsi di fotografia e comunicazione oltre che di portamento. Come detto, le Top 50 rappresentano tutte le regioni Italiane ed arrivano alle fasi finali dopo aver superato diverse selezioni regionali.



Questi i nomi la numerazione e le regioni di appartenente delle 50 ragazze.



1) Andrea Messina, Sicilia

2) Francesca Mamè, Lombardia

3) Ginevra Morganti, Lazio

4) Manuela Noaro, Piemonte

5) Sofi Tandin, Veneto

6) Sofia Turrisi, Emilia Romagna

7) Ilaria D'Ambrosio, Campania

8) Julia Fuschi, Abruzzo

9) Valeria Meduri, Calabria

10) Arianna Galli, Lazio

11) Greta Narcisi, Umbria

12) Alessia Dumbrava, Piemonte

13) Melissa Yucel, Liguria

14) Rebecca Arnone, Valle D'Aosta

15) Giorgia Crispo, Campania

16) Irene Soddu, Sardegna

17) Asia Piro, Friuli Venezia Giulia

18) Chiara Helg, Emilia Romagna

19) Elisa Scaricaciottoli, Abruzzo

20) Alessandra Baggio, Veneto

21) Beatrice Grigoras, Campania

22) Erika De Marino, Campania

23) Lara Boselli, Emilia Romagna

24) Maria Pullella, Calabria

25) Letizia Turco, Piemonte

26) Federica Ciacci, Toscana

27) Sara Pagano, Puglia

28) Alice Asti, Lombardia

29) Sofia Monetti, Umbria

30) Karol Bortoloni, Veneto

31) Arianna Tarca, Lazio

32) Emanuela Sorrentino, Campania

33) Marika Floridia, Sicilia

34) Giada Santoro, Friuli Venezia Giulia

35) Daliscia Agnes Kalala, Piemonte

36) Beatrice Bigoni, Emilia Romagna

37) Maria Carmen Crescenzi, Abruzzo

38) Milena Masci, Marche

39) Federica Melica, Puglia

40) Vanessa Spoto, Toscana

41) Cheyenne Chiama, Piemonte

42) Fiorenza Dri, Friuli Venezia Giulia

43) Marika Nardozi, Lazio

44) Sara Dal Molin, Veneto

45) Elisa Perolini, Piemonte

46) Irene Boschi, Marche

47) Martina Marinelli, Friuli Venezia Giulia

48) Yvonne Di Francia, Campania

49) Asja Runza, Sicilia

50) Mariangela Presicce, Puglia