FCI Puglia: ruote grasse a Santeramo in Colle, giovanissimi a Casarano e tanti bei risultati 04/06/2022 FCI Puglia: ruote grasse a Santeramo in Colle, giovanissimi a Casarano e tanti bei risultati dalle Marche su strada per esordienti e allievi



SANTERAMO IN COLLE – A Santeramo in Colle, l’entusiasmo e l’interesse dei bikers per la XC Bosco Denora crescono col passare delle ore, tutto questo grazie al lavoro certosino della società organizzatrice del Team Bike Murgia Santeramo. Il cronoprogramma di domenica 5 giugno per la gara facente parte del circuito Challenge Mtb XCO Puglia prevede il ritrovo alle 8:00 alla Masseria Ammaturo. Il circuito di gara misura circa 6,2 chilometri con 90 metri di dislivello disegnato nel sottobosco di Denora e nell'agro del territorio di Santeramo con ripetuti cambi di pendenza che si snodano all'interno di un paesaggio tipicamente murgiano alla portata degli agonisti e degli amatori la cui partenza è prevista alle 9:30. A seguire una nuova partenza solo per le categorie esordienti e allievi ma su tracciato ridotto a 4,5 chilometri.



CASARANO – Con inizio alle 9:30 presso la location di via Tago, si svolgerà domenica 5 giugno il Trofeo Città di Casarano: giovanissimi dai 7 ai 12 anni in passerella grazie agli sforzi della Mtb Casarano che è l’ideatrice della manifestazione rientrante nel Challenge del Salento, nell’intento di poter regalare divertimento e una serena giornata di sport a tutti i baby partecipanti. Per loro è stato preparato un percorso di 420 metri, senza particolari pendenze, da ripetere più volte a seconda dell’età di ogni singolo atleta.



CHIARINO DI RECANATI (MARCHE) – In seno alle società Andria Bike, Team Go Fast Puglia, Canusium Bike e Asd 1 Dente in Più e con non pochi sacrifici per raggiungere le Marche, gli atleti con “passaporto” pugliese delle categorie esordienti e allievi si sono fatti valere nella festività del 2 giugno a Chiarino di Recanati con un alto numero di partecipanti da quasi tutta Italia. Al meglio delle loro potenzialità si sono espressi gli esordienti secondo anno uomini: tra i risultati di spicco l’undicesimo posto di Giuseppe Fornelli dell’Andria Bike (11.mo) e Giuseppe Bassi del Team Go Fast Puglia (18.mo). Tra gli allievi performance di ottima levatura per Luca Bardi (Asd 1 Dente in Più) giunto in quinta posizione, poco più defilati il compagno di squadra Andrea Masciulli e Marco Russo (Team Go Fast Puglia) rispettivamente al traguardo con la 15.ma e la 18.ma posizione.





