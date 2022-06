9 giugno - “Viaggio nelle Puglie”, il nuovo libro dello scrittore Raffaello Mastrolonardo. - Convitto Palmieri LECCE 09/06/2022 “Viaggio nelle Puglie”

il nuovo libro dello scrittore Raffaello Mastrolonardo

Giovedì 9 giugno, ore 19

Convitto Palmieri LECCE



L'appuntamento, promosso da Festinamente in collaborazione con la Libreria Palmieri e la Biblioteca Bernardini, rientra nella rassegna "Dal Minuetto di Beethoven e Mia Martini al Tango di Piazzolla. Rassegna musicale seconda edizione", curata da Festinamente con il sostegno della Regione Puglia nel Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo.

Nel suo nuovo libro, “Viaggio nelle Puglie”, edito da Rizzoli, lo scrittore Raffaello Mastrolonardo ci presenta un itinerario reale ed emozionale da nord a sud, non privo di fughe, anticipazioni e digressioni, nelle tre terre di Puglia: Capitanata, Terra di Bari e Terra d’Otranto. Un libro di scoperte attraverso le storie di un territorio e delle genti che, venendo da Oriente e da Occidente, lo hanno attraversato e arricchito di culture e tradizioni: dal Neolitico alla Magna Grecia, ai Romani e ai Goti, agli Arabi, ai Longobardi, ai Bizantini, seguiti da Normanni e Svevi; e ancora, dagli Angioini francesi e poi dagli Aragonesi spagnoli.



“Viaggio nelle Puglie” verrà presentato giovedì 9 giugno alle 19 nel Convitto Palmieri in Piazzetta Carducci a Lecce (ingresso libero). Con l’autore dialogherà la docente di storia dell’arte e giornalista Maria Agostinacchio.







