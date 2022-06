volley - New Mater Volley, Tiozzo al secondo anno con Castellana 08/06/2022 La New Mater Volley Castellana Grotte ufficializza la seconda conferma per la stagione sportiva 2022/2023: il presidente Nino Carpinelli e il direttore sportivo Bruno De Mori hanno, infatti, confermato, in vista del prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile, il prolungamento del rapporto con Nicola Tiozzo.



Schiacciatore veneto classe 1993 (29 anni festeggiati lo scorso 26 maggio), nato a Chioggia (Ve), Tiozzo sarà in Puglia per il secondo anno consecutivo: 296 punti in 28 partite (10,5 punti di media a gara in tutte le competizioni), 19 ace e 24 muri in stagione, secondo tra i migliori realizzatori della New Mater alle spalle del già riconfermato Theo Lopes (al momento gli unici due nomi ufficializzati nel roster a disposizione del neo tecnico gialloblù Jorge Cannestracci). Tiozzo sarà alla nona stagione in serie A dopo le esperienze di Cuneo, Bergamo, Roma, Cantù e Reggio Emilia (in serie A2) e Sora (in serie A1).



“Continua il mio percorso a Castellana Grotte - ha commentato lo stesso Tiozzo, raggiunto telefonicamente tra le vacanze e gli impegni sul territorio per la promozione del beach volley - Continua il mio percorso in un ambiente in cui sono stato bene e in una realtà che hai i giusti presupposti per far meglio rispetto allo scorso campionato. L’anno scorso siamo stati protagonisti per gran parte del campionato, prima che il Covid ci facesse perdere un po’ di ritmo. Non voglio cercare alibi - ha detto lo schiacciatore veneto - ma lo stop a cavallo tra dicembre e gennaio ci ha danneggiati. Bisogna dare i meriti anche alle altre squadre che hanno fatto un’ottima stagione. Il prossimo anno come step per ulteriori responsabilità a Castellana? Sicuramente essere uno dei confermati, assieme ad altri compagni con cui mi sono trovato davvero bene, ci darà responsabilità maggiori. Ma già da diversi anni sono abituato a farlo e mi fa piacere averle. Sono vedo l’ora di iniziare - ha concluso Tiozzo - per conoscere i nuovi e per conoscere il nuovo tecnico di cui mi hanno parlato davvero molto bene”.

“Con Tiozzo c’era già un accordo di rinnovo - ha commentato il diesse Bruno De Mori - Ma devo dire che siamo ampiamente soddisfatti della sua presenza e siamo sicuri che potrà garantirci ancora quell’impatto tecnico, emotivo e caratteriale che ha dimostrato di avere lo scorso anno. Siamo felici che Nicola possa essere ancora con noi e ci auguriamo che il suo contributo possa essere ancora importante e significativo”.



