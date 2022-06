Bari - Rischio dissesto ed erosione delle coste, domani incontro in Fiera del Levante 08/06/2022 Rischio dissesto ed erosione delle coste, domani incontro in Fiera del Levante

Organizzato da Asset nell’ambito del progetto STREAM Interreg Italia-Croazia, metterà a confronto buone pratiche tra istituzioni, Università, partner di progetto

ed Enti di settore



“Rischio dissesto ed erosione delle coste, tra monitoraggio e pianificazione” è il tema dell’incontro formativo in programma domani - giovedì 9 giugno - in Fiera del Levante a Bari. L’appuntamento, in programma dalle ore 8.30 alle 13 nel Padiglione della Regione Puglia (n.152), è organizzato dall’Agenzia Asset della Regione Puglia nell’ambito del progetto strategico STREAM Interreg Italia-Croazia 2014-2020.



L’evento - accreditato dagli Ordini professionali degli Architetti, Ingegneri e Geologi - sarà l’occasione per il confronto e lo scambio di conoscenze e buone pratiche tra istituzioni, Università, partner di progetto ed Enti di settore.



Lo sviluppo di strategie e strumenti per fronteggiare il rischio costiero sono infatti al centro del progetto europeo STREAM a cui l’Asset, Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio pugliese, partecipa assieme ad altri partner italiani e croati. Il progetto punta a migliorare la prontezza e la gestione delle misure urgenti da attuare in caso di alluvioni e inondazioni delle aree urbane costiere.



I lavori - trasmessi in diretta streaming sulla pagina facebook ASSETpuglia - saranno aperti dai saluti, fra gli altri, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, degli assessori regionali al Bilancio, Raffaele Piemontese, e all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio. A introdurre e moderare, il Direttore di Asset Elio Sannicandro. Fra i vari interventi, anche quelli dei direttori dei dipartimenti legati al tema delle Università di Bari e del Salento, del Politecnico, della Regione Puglia, referenti dell’Autorità di Bacino, dell’ARPA, della Protezione civile, del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia e del centro di ricerca CMCC di Lecce. Dopo la presentazione dei progetti europei su cui è impegnata Asset (gli Interreg Italia-Crozia, Grecia-Italia e il Programma Europeo Horizon), chiuderà una tavola rotonda con i Comuni di Peschici, Manfredonia, Margherita di Savoia, Otranto e Lecce.