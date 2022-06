TARANTO-incontro FIR e Fiamme Oro con Istituto scolastico “Vico De Carolis” 09/06/2022 Si è svolta ieri mattina 08/06/2022, a Taranto, presso l’Istituto Comprensivo “Vico De Carolis” il terzo incontro previsto nel progetto FIR e Fiamme Oro.



Il Presidente del CR Puglia della FIR Gaetano Nigri, insieme al Tecnico Regionale Maurizio Assenti, il tecnico della Polizia di Stato/Fiamme Oro Giovanni Tripaldi, il Preparatore Atletico regionale Luigi Martiradonna e Giuseppe Paciariello in rappresentanza della Società Amatori Taranto, hanno incontrato la Dirigente scolastica Giovanna Lato ed il vicepreside Ciro Gallo, con un gruppo di docenti, per esporre le finalità e il percorso del progetto da sviluppare nel prossimo anno scolastico presso l’IC “De Carolis”.



Il programma prevede, infatti, un coinvolgimento della Polizia di Stato, in termini di strutture e personale, nelle città coinvolte dal progetto, per agevolare la pratica e la formazione, promuovendo sinergicamente i valori dello sport, rispetto delle regole, della legalità e delle istituzioni, in piena condivisione della mission e dei valori FIR con la filosofia dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato. All’interno del progetto è previsto l’intervento nelle scuole coinvolte di educatori della Polizia di Stato affiancati sia da tecnici FIR, che dei club del territorio, per incentivare una cultura dello sport con ricadute specificamente tecniche da un lato, con l’aumento della base rugbistica giovanile, e sociali dall’altro, con la condivisione di valori quali l’inclusione, il rispetto della legalità, il rispetto dell’avversario.



L’iniziativa, è stata accolta positivamente dalla scuola tarantina, che conta circa 700 alunni e sarà inserita già entro giugno tra le attività in programmazione nell’anno scolastico 2022-23.