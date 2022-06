Immagine: © Arisa (c) Umberto Buglione Sarà ARISA la madrina del Padova Pride Village domani 10 giugno. Dal 14 giugno in tour con Ero Romantica Little Summer 09/06/2022 ARISA SARÀ LA MADRINA DEL PRIDE VILLAGE DI PADOVA,

LA SUA “AGUA DE COCO” SCELTA COME SIGLA

DEL GRANDE FESTIVAL LGBTQI+ ITALIANO FONDATO DA ALESSANDRO ZAN



IL 10 GIUGNO IN CONCERTO SUL GRANDE PALCO DELLA MANISESTAZIONE DI PADOVA E POI DAL 14 GIUGNO LIVE IN TUTTA ITALIA CON

“ERO ROMANTICA LITTLE SUMMER TOUR”



Arisa (c) Umberto Buglione

Sarà Arisa la madrina della XV edizione del Pride Village, il grande Festival LGBTQI+ italiano fondato da Alessandro Zan, che richiamerà nella città di Padova un pubblico proveniente da tutto la penisola all’insegna del divertimento, della cultura e dei diritti civili.

Il 10 giugno Arisa salirà sul palco principale del Festival, alla Fiera di Padova, per dare ufficialmente il via alla kermesse patavina e cantare i suoi più grandi successi, le canzoni dell’ultimo album Ero Romantica e Agua de Coco, canzone scelta come sigla ufficiale del Pride Village 2022, un inno alla bellezza che evoca infuocate notti estive.



Dopo questa data speciale Arisa partirà in tour dal 14 giugno con “Ero Romantica-Little Summer tour”, organizzato da International Music and Arts, che la porterà a cantare sui palchi di tutta la Penisola accompagnata da Giuseppe (Gioni) Barbera al pianoforte e nella maggior parte delle date anche da Jason Rooney alla consolle. Queste le prime date confermate, molte altre si aggiungeranno nelle prossime settimane: 14 giugno Orta Nova (FG) Via Stornara, 02 luglio Cento (FE) Bosco Integrale per Bosco Aperto Festival, 7 luglio Pozzomaggiore (SS) Anfiteatro San Costantino Sedilo, 10 luglio Villa Literno (CE), Stadio Comunale, 3 agosto Isola Di Capo Rizzuto (KR, Piazza del Sagrato, 5 agosto Civitanova Marche, Shada Beach Club, 07 agosto Contursi Terme (SA, Piazza Garibaldi, 11 agosto Paliano (FR) Piazza Umberto I, 13 agosto Cinquale - Montignoso (MS) Arena della Versilia, 14 agosto Fondi (LT) Holiday Village, 16 agosto Pozzallo (RG), Piazza delle Rimembranze, 17 agosto Piazza Armerina (EN), Piazza Falcone e Borsellino, 19 agosto Montesilvano (PE) Teatro al Mare, 28 agosto Salsomaggiore Terme (PR) Pinko Arena, 2 settembre Velletri, Piazza Cairoli, 4 settembre Terni, Anfitreatro Romano per Terni canta Endrigo, 17 settembre MONTI (SS), Campo Sportivo.



In una sorprendente alternanza fra ballate d’amore malinconiche e sfrenati ritmi dance anni ’90, acrobazie vocali e fraseggi rap, Arisa presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo album Ero Romantica, un disco in bilico fra romanticismo e urgente bisogno di libertà, carnalità e spiritualità, un dualismo espresso già dalla separazione in due blocchi fra le canzoni più scatenate e elettroniche e quelle più lente e sentimentali, come in un ideale lato A e lato B.



11 tracce che sono un atto d’amore verso l’umanità nelle sue varie sfaccettature, che celebrano la femminilità e le sue contraddizioni, che parlano di autodeterminazione femminile e di schiavitù volontaria urlando l’esigenza di cambiare punto di vista per non rimanere schiacciati dall’omologazione.



Oltre ad Agua de coco e non mancheranno in scaletta i singoli che hanno anticipato il disco come Potevi di fare di più, Psycho, Altalene, Cuore oltre alle hit che hanno fatto conoscere Arisa al grande pubblico: Sincerità, Controvento e La Notte.



LE PRIME DATE DEL TOUR

10 giugno PADOVA PRIDE VILLAGE – Fiera di Padova Biglietti qui

14 giugno ORTA NOVA (FG) Via Stornara

02 luglio CENTO (FE) Bosco Integrale - BOSCO APERTO FESTIVAL Biglietti qui e qui

7 luglio POZZOMAGGIORE (SS) Anfiteatro San Costantino Sedilo

10 luglio VILLA LITERNO (CE) Stadio Comunale

3 agosto ISOLA DI CAPO RIZZUTO Piazza del sagrato

5 agosto CIVITANOVA MARCHE Shada Beach Club Biglietti qui

07 agosto CONTURSI TERME (SA) Piazza Garibaldi

11 agosto PALIANO (FR) Piazza Umberto I

13 agosto CINQUALE - MONTIGNOSO (MS) Arena della Versilia

14 agosto FONDI (LT) Holiday Village

16 agosto POZZALLO (RG) Piazza delle Rimembranze

17 agosto PIAZZA ARMERINA (EN) Piazza Falcone e Borsellino

19 agosto MONTESILVANO (PE) Teatro al Mare

28 agosto SALSOMAGGIORE TERME (PR) - Pinko Arena Biglietti qui

2 settembre VELLETRI Piazza Cairoli

4 settembre TERNI Anfitreatro Romano - Terni canta ENDRIGO

17 settembre MONTI (SS) Campo Sportivo



PER INFO E BIGLIETTI: www.internationalmusic.it