15 giugno - "Viaggio a Sorpresa" con Ronn Moss e Lino Banfi arriva a Taranto 15/06/2022 Mercoledì 15 giugno la proiezione del film al Teatro Orfeo

chiude il tour del cast e della produzione nelle sale.



Sarà proiettato mercoledì 15 giugno a Taranto - ingresso dalle ore 18.00 - nella storica cornice del Cinema Teatro Orfeo alla presenza del Cast e della Produzione il nuovo film di Ronn Moss e Lino Banfi "Viaggio a Sorpresa", girato interamente in Puglia e co-prodotto dalla BCC San Marzano.



La pellicola, ambientata tra New York e la Puglia e che ha come protagonisti la star di Holliwood, Ronn Moss, conosciuto dal grande pubblico come Ridge di Beautiful e l’icona nazionale Lino Banfi, è stata prodotta da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia e 11:11 Films International, in coproduzione con la BCC San Marzano, Domenico Barbano, Mirella Rocca, Giovanna Arnoldi, Roberto D’Introno, Nicola Palermo. Inoltre, il progetto si è avvalso del supporto di Regione Puglia e Apulia Film Commission.



La distribuzione di Viaggio a Sorpresa – Surprise Trip è stata affidata a Minerva Pictures, che ha anche presentato il film al Marché du Film del Festival di Cannes 2022, dopo il successo della presentazione al Festival del Cinema di Venezia 2021.



A popolare la scena insieme a Lino Banfi e a Ron Moss, un nutrito cast di attori e comici tra cui Mayra Pietrocola, Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Mirko Bruno, Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Pietro Genuardi, Massy Pipitone, Sophie Cavaliere e Gigi Mastrangelo, storico capitano della nazionale di pallavolo.



La trama del film è incentrata su Michael, un broker di New York che ha sempre desiderato vivere in Italia. Decide, quindi, di comprare una masseria in Puglia e rivoluzionare la sua vita. Giunto nella penisola, tuttavia, verrà subito travolto da una esuberante ed eccentrica famiglia pugliese, ritrovandosi al centro di numerose vicende e di molti fraintendimenti.







“E’ da tanti anni ormai che la Banca interviene nella produzione di film che abbiano un senso per il territorio in cui opera – ha commentato il presidente della BCC San Marzano Emanuele di Palma – ‘Viaggio a Sorpresa’ è una vera e propria cartolina della Puglia che abbiamo voluto sostenere per promuovere le nostre tradizioni, i nostri paesaggi e la nostra cultura enogastronomica in tutto il mondo. Nel caso specifico abbiamo optato per un investimento nella produzione del film e fornito un supporto non solo economico ma anche logistico, mettendo a disposizione le sedi della Banca, in cui sono state girate delle scene importanti nel pieno rispetto della normativa anti-covid19”.



“Desidero ringraziare la BCC San Marzano ed in particolare il suo presidente Emanuele di Palma – ha dichiarato Ronn Moss - per la grande ospitalità oltre che per il sostegno. Abbiamo avuto l’opportunità di girare nelle sedi di questa straordinaria realtà, che tra l’altro è adatta alla storia del film. Sono certo che sarà un ottimo prodotto cinematografico e che la gente apprezzerà i valori di questa commedia in cui mostriamo la Puglia sotto una luce davvero speciale. Questa era la mia intenzione principale – ha aggiunto Moss – raccontare la bellezza autentica della Puglia e cosa mi ha fatto innamorare di questa meravigliosa Terra, che ormai è diventata la mia seconda casa. Mi auguro che la gente possa riconoscere e ammirare tutto questo. Enjoy!”



Programma:

• Ore 18.00 Interviste

• Ore 18.30 Presentazione Cast e Produzione

• Ore 19.00 Proiezione Film