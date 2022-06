LUPO KART RACE - Gara di Kart - SABATO 11 GIUGNO 2022 - Kartodromo “La Conca” – Maglie | LE 09/06/2022 LUPO KART RACE Motori, velocità e adrenalina in un unico evento Lupo Autorettifiche & Ricambi organizza la III Edizione dell'esclusiva gara di kart in partnership con NGK First Class SABATO 11 GIUGNO 2022 Kartodromo “La Conca” – Maglie | LE



Sabato 11 Giugno 2022 si terrà la 3° Edizione della LUPO KART RACE, l’evento sportivo ideato e organizzato da Lupo Autorettifiche e Ricambi, azienda leader in Puglia nella commercializzazione e distribuzione di ricambi auto e annessa officina di rettifiche, con sede in Puglia a Matino, in provincia di Lecce.



L’evento sportivo, che da tre anni si tiene presso il kartodromo "La Conca" di Maglie (LE), quest’anno celebra i 55 anni dalla fondazione dell’azienda ed è dedicato ai collaboratori aziendali e autoriparatori partner della Lupo Autorettifiche e Ricambi che si sfideranno in due avvincenti gare pomeridiane con prove libere, qualificazioni e gare a manches: la Gara Collaboratori (a partire dalle ore 14.30) e la Gara Autoriparatori (a partire dalle ore 16.30).



Entrambe le gare saranno commentate dal cronista sportivo Fabio De Paola. Per la gara che vedrà protagoniste gli autoriparatori partner si sono iscritte ben 50 aziende, tra le oltre 300 invitate all’evento e che compongono il portfolio clienti della Lupo Autorettifiche e Ricambi.



Dopo le competizioni, si terrà la cerimonia di premiazione durante la quale saliranno sul podio i primi 3 classificati della Gara Collaboratori e i primi 4 classificati della Gara Autoriparatori che riceveranno simpatici premi per i loro risultati vincenti, accolti sul palco da Graziano Lupo, presidente della Lupo Autorettifiche e Ricambi e fondatore della competizione. Lo spettacolo sarà condotto dalla conduttrice televisiva e travel blogger Sabrina Merolla che, come testimonial dell’evento, realizzerà anche il video di documentazione di questa giornata di celebrazioni aziendali che si concluderà con un ricco buffet a bordo piscina.



L’evento vedrà protagonisti anche alcuni tra i principali fornitori della Lupo Autorettifiche e Ricambi che avranno a disposizione uno spazio espositivo per incontrare i professionisti partecipanti e proporre loro le novità e gli aggiornamenti del settore. Il main sponsor dell’evento è NGK First Class, il programma NGK di supporto tecnico e commerciale per distributori, ricambisti e meccanici più fedeli.



L’evento è supportato dai seguenti partner: CIDA AUTO COMPONENTS (Bari) - Distributore di componenti meccanici IAM POWERJET (Bari) – Soluzioni tecniche per auto GPL e METANO ASSO SERVICE (Milano) – Rete di autoriparatori qualificati



PROGRAMMA Ore 14.00 APERTURA

Accoglienza ospiti nello spazio espositivo Ore 14.30 – 15.30



GARA COLLABORATORI Competizione con prove libere, qualificazioni e gare a manches Speaker/cronista Fabio De Paola



Ore 16.00 – 19.00 GARA AUTORIPARATORI Speaker/cronista Fabio De Paola



Ore 20.00 CERIMONIA DI PREMIAZIONE Presenta Sabrina Merolla - Saluto di benvenuto del presidente Graziano Lupo - Ringraziamenti ai partecipanti e agli ospiti presenti - Premiazione dei primi classificati nelle due gare



Ore 21.00 BUFFET A BORDO PISCINA



Organizzazione Lupo Autorettifiche e Ricambi Main sponsor NGK First Class Supporter Sponsors CIDA AUTO COMPONENTS (Bari) Titolare: Nino Carolillo POWERJET (Bari) – Soluzioni tecniche per auto GPL e METANO (azienda di Bari) ASSO SERVICE (Milano) – Rete di autoriparatori qualificati