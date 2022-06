Bari - valorizzazione del carrubo attraverso la ricerca scientifica 09/06/2022 LE GIORNATE DIMOSTRATIVE CE.SI.R.A:

partecipazione ed entusiasmo per la valorizzazione del carrubo

attraverso la ricerca scientifica



Il Gruppo Operativo del progetto CE.SI.R.A. (finanziato dal PSR 2014-2020 della Regione Puglia – Misura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologia”) ha ultimato il ciclo di incontri dimostrativi durante i quali sono state presentate le nuove evidenze scientifiche legate alla valorizzazione del carrubo quale pianta da reddito.



E’ stato ideato dal Politecnico di Bari (partner scientifico di progetto) e realizzato dalla Società Plasmapps per l'Azienda Olère (capofila del progetto) un prototipo. Si tratta di un macchinario innovativo in grado di somministrare ultrasuoni ad una miscela di sfarinato di carrube, con l’obiettivo di estrarne sostanze a valore nutraceutico.



Gli studi effettuati permettono di dare il via a uno dei primi obiettivi concreti, vale a dire la catalogazione e il recupero del patrimonio di informazioni - che ad oggi è andato quasi del tutto perso - riguardo alla gestione colturale del carrubo, ma anche di valutare la concreta possibilità di trasformare le silique per ottenere estratti ad elevato valore nutrizionale nonché per utilizzare il carrubo in altre filiere, oltre quelle legate alla sfera alimentare.



Tale pratica è stata oggetto di una prima giornata dimostrativa lo scorso 21 aprile a Tenuta Chianchizza (Monopoli) ed è, infatti, indispensabile per costruire un percorso di certificazione fitosanitaria e per garantire l’identità varietale.



Nel percorso di valorizzazione di questa coltura ed affinchè il carrubo possa diventare una pianta da reddito, l’innesto rappresenta una pratica chiave, utile a standardizzare la produzione degli esemplari ormai adulti presenti sul territorio ed indispensabile per moltiplicare le piantine in vivaio.

Un tale recupero e una tale valorizzazione risultano ancora più necessari in un territorio fortemente trasformato e danneggiato dalla progressione dell’epidemia di Xylella fastidiosa ed in cui il carrubo è una pianta resistente al batterio e tipica del territorio pugliese.



Sul fronte della trasformazione delle silique, i ricercatori del progetto hanno evidenziato che gli ultrasuoni si dimostrano un ottimo strumento per estrarre sostanze organiche di valore, perché, attraverso un processo chiamato “cavitazione”, rompono le superfici cellulari presenti sulle superfici dello sfarinato di polpa di carrube, permettendo di estrarre sostanze con qualità nutraceutiche elevate.



La ricerca ha dotato, quindi, il Gruppo Operativo di ulteriori strumenti pratici e fortemente innovativi, che permetteranno agli operatori e alle aziende di non limitare la coltura del carrubo a soli fini ornamentali oppure alla sola produzione di farina, ma ottenere un estratto mieloso ad elevato valore nutraceutico utilizzabile come integratore alimentare oppure in svariate preparazioni alimentari come i lievitati da forno.



Gli innesti e l’estrazione di sostanze nutraceutiche daranno infatti la possibilità di estendere la coltura del carrubo nel territorio e, contestualmente, realizzare nuovi prodotti di grande valore che partono dalla filiera alimentare, per poi spaziare verso la sfera del benessere e della cura della persona, proprio grazie alla presenza di componenti nutraceutiche estratte grazie al nuovo macchinario ideato dal Politecnico di Bari.