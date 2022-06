San Marco in Lamis (Foggia) - AL VIA LA RACCOLTA DEL GRANO IN ITALIA 12/06/2022 Domani, lunedì 13 giugno

dalle ore 9,30 a San Marco in Lamis (Foggia)

AL VIA LA RACCOLTA

DEL GRANO IN ITALIA



Al via in Italia la raccolta del grano che inizia al sud dove in Puglia, la regione dove si concentra la maggiore produzione nazionale, saranno trebbiate le prime spighe di grano duro nel Granaio d’Italia.

L’appuntamento è per domani lunedì 13 giugno alle ore 9,30 in Contrada Petrullo a San Marco in Lamis in provincia di Foggia con la “festa” della mietitura” che raccoglie i frutti di una anno di lavoro ma è anche il momento per la Coldiretti di fare un bilancio sulla situazione nazionale in un contesto fortemente segnato dalla guerra in Ucraina che ha ridotto le disponibilità mondiali di grano e degli altri cereali scatenando la speculazione sui prezzi.

Una situazione destinata cambiare gli equilibri geopolitici con il rischio di provocare carestie e rivolte nei paesi poveri e l’aumento dell’inflazione nel carrello della spesa di quelli ricchi.

Sarà diffuso lo studio della Coldiretti con le prime stime sulla produzione a livello nazionale ed internazionale e gli effetti della crisi provocata dal conflitto in Ucraina.