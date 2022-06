Barletta - INFO POINT TURISTICO AGGIUDICATO L’APPALTO PER IL POTENZIAMENTO PER IL PERIODO GIUGNO 2022 -MAGGIO 2023 12/06/2022 INFO POINT TURISTICO



Barletta 12 Giugno 2022 – La apertura dell’Info Point Turistico di Barletta verrà garantito grazie al potenziamento del Servizio di Informazione e Accoglienza Turistica aggiudicato con Determinazione del Dirigente del Settore comunale Sviluppo Economico e Produttivo n. 850 del 11.06.2022.

Unica eccezione, già comunicata con avviso sempre datato 11 giugno, è la chiusura dell’Ufficio nelle tre giornate della tornata elettorale delle Amministrative e Referendarie del 12 Giugno 2022, disposta sulla base del superiore interesse pubblico di assicurare l’impegno e il coinvolgimento anche del personale comunale dell’Info Point Turistico, mobilitato insieme ad altri dipendenti comunali nella organizzazione delle attività elettorali.

La Città di Barletta è una delle poche città pugliesi che riesce a garantire l’apertura degli Info point turistici 7 giorni su 7 nella stagione estiva, grazie a risorse proprie che integrano quelle trasferite dalla Regione Puglia.

Aggiudicatrice dell’appalto per complessive 1.050 ore per un totale di €21.913,03 IVA inclusa, a partire da questo mese di Giugno fino a Maggio 2023, è la ditta Pirene SRL di Roma.

La ditta assegnataria garantirà i servizi di front office, informazione al pubblico, informazione e accoglienza turistica, attività di back office consistente nella rilevazione dei dati relativi alla utenza, in sinergia e collaborazione con le due dipendenti comunali preposte all’ufficio.

Gli operatori della ditta aggiudicataria saranno in possesso del patentino di guida turistica con conoscenza della lingua inglese.

Con tale assegnazione si garantirà un servizio continuativo ed efficiente in grado di soddisfare le richieste dei turisti e le esigenze degli operatori locali del settore preposti all’accoglienza.