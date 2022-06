15 giugno L’Angiulli presenta il Primo “Trofeo i-Good” Il torneo di tennis Open di singolare maschile dal 16 / 26 giugno 12/06/2022 Mercoledì 15 giugno alle ore 11,30, nella sede della Società Ginnastica Angiulli Bari si presenta la prima edizione del Torneo di tennis Open di singolare maschile “Trofeo i-Good”.



Un appuntamento che diventa immediatamente importante per la città di Bari e non solo, con un montepremi di 5mila euro. Al torneo, che si disputa sui campi dell’Angiulli con l’ambizione di diventare un evento annuale molto attrattivo, è possibile iscriversi entro le ore 12 di martedì 14 giugno sulla piattaforma MYFIT.



Alla conferenza di presentazione del torneo, in programma dal 16 al 26 giugno, prenderanno parte, tra gli altri, il padrone di casa Gaetano Ingravallo, presidente dell’Angiulli, il vice presidente nazionale della federtennis, Dodo Alvisi, il consigliere nazionale, Donato Calabrese, l’assessore allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, oltre al numero uno della Fit Puglia, Francesco Mantegazza.