Cassano delle Murge (Bari) - Lezione di apicoltura sulla Murgia 12/06/2022 Lezione di apicoltura sulla Murgia



L'associazione Murgia Enjoy, grazie alla generosa condivisione di informazioni ed esperienze pluridecennali del socio Nicola Pillera ed al successo delle precedenti iniziative sul tema, intende proporre una lezione di apicoltura sulla Murgia.



Con modestia riferisce che “50 anni di esperienza non mi sono bastati per comprendere tutto quello che avrei voluto sulle api”, un'affermazione che i soci Murgia Enjoy hanno ascoltato dai presidenti delle Associazioni di Apicoltori e dai produttori pugliesi e lucani a conferma che l'attività non può essere improvvisata. Per essere certi della produzione in loco del miele occorre acquistarlo "in favo" (lo stesso che Nicola fa degustare ai followers Murgia Enjoy durante le iniziative associative o che propone ai suoi clienti) o è necessario visitare i laboratori di smielatura e invasettamento che Murgia Enjoy ha documentato fotograficamente ( https://www.facebook.com/media/set/?vanity=leonardo.losito.77&set=a.10225934173733506 ).



La lezione è destinata a chi è desideroso di conoscere l'instancabile lavoro delle api e le difficoltà di chi intende avvicinarsi alla produzione di quel miele che, a volte, è solo invasettato o miscelato (blending) sulla Murgia tant'é che, nonostante grandi investimenti, purtroppo, la produzione di miele nelle nostre aree, anche a causa del cambiamento climatico e dell'uso di pesticidi, non riesce a soddisfare le richieste dei clienti. Nicola illustrerà le proprietà curative di questa sostanza che, grazie all'impegno continuo suo e delle api, produce in più siti ubicati nei territori di Cassano, Santeramo e Altamura. Nicola ha condotto la sua attività sempre senza fruire di finanziamenti pubblici a riprova del suo esclusivo interesse per l'apicoltura e, da anni, propone anche l'adozione degli alveari.



Un'opportunità già apprezzata fra i soci e fra i partecipanti alle precedenti iniziative dell'associazione Murgia Enjoy. Per partecipare all'incontro, limitato a poche persone, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, giubbotto, scorta d'acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450.



L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il calendario associativo Murgia Enjoy "Puglia 2022", le leaflet di Puglia Village che danno diritto gratuitamente alla "Village Card" e ad un gadget Made in Puglia (attualmente sono disponibili bottigliette di olio pugliese) e i cappellini offerti dallo sponsor Combivox per i soci e per chi ha già partecipato alle iniziative Murgia Enjoy, è previsto a Cassano alle ore 18:00 di sabato 18 giugno 2022.



L'attività, che ha ottenuto il patrocinio dell'Associazione Regionale Apicoltori "PUGLIAAPI", del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e del GAL Terre di Murgia, e che terminerà con una cena presso una pizzeria convenzionata, si svolgerà nel rispetto delle varie disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ulteriori informazioni su www.murgiaenjoy.it



Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/425831349392677/