Bari - TAKE IT SLOW: "TERRE DI FASANO" - IL 15 GIUGNO LA PRESENTAZIONE DEL LOGO DEL NUOVO BRAND 13/06/2022 La Regione Adriatica destinazione turistica transfrontaliera, verde, intelligente, sostenibile, accessibile e lenta



TAKE IT SLOW “Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow”



«Terre di Fasano»

Mercoledì 15 giugno a Fasano

la presentazione del logo del nuovo brand





Sarà presentato mercoledì 15 giugno alle ore 19.00, ai Portici delle Teresiane a Fasano, il logo del nuovo brand «Terre di Fasano», nato dal risultato dell’attività di “Place Branding” avviata da Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, in collaborazione con il Comune di Fasano e curata da Marconiweb Srl nell’ambito del Progetto strategico dal titolo TAKE IT SLOW - «Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow» di cui la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio è partner Associato.

Introdurrà la serata il prof. Achille Chillà, docente, storico ed esperto del territorio. Interverranno: il Sindaco della Città di Fasano, Francesco Zaccaria; l’Assessore al Turismo della Città di Fasano, Pier Francesco Palmariggi; il responsabile ufficio Progetti del Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Lino Manosperta; il consulente tecnico della sezione Turismo e Cultura della Regione Puglia e coordinatore della Consulta del Turismo della Città di Fasano, Valerio Palasciano; la biologa, guida turistica Naturalistica e vice-Presidente della Cooperativa Serapia, coordinatrice della “Local Community of Practice” Take It Slow, Marialucrezia Colucci; il vice-Presidente Fondo Ambiente Italiano Puglia, Beniamino Attoma Pepe, il rappresentante della Marconi Web Srl, Alfredo Bortone. Modererà Patrizia Nettis, staff Comunicazione Città di Fasano.



Dopo il talk la serata continuerà con lo spettacolo di free jazz a cura di Compagnia SenzaConfine con Camillo Pace, Miriam Neglia e con la partecipazione di Davide Curci.



Il Progetto Take It Slow, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italy-Croatia 2014-2020, di cui il Teatro Pubblico Pugliese è Partner, insieme a Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio (Partner Associato), altre 6 Regioni italiane e 5 Partner Croati, nasce con l’obiettivo di ideare e mettere in pratica politiche, prodotti e servizi innovativi di turismo sostenibile basati sul patrimonio naturale e culturale della zona Capitolo-Torre Canne-Selva di Fasano. Un Progetto con approccio dal basso, realizzato in collaborazione con una “Local Community of Practice”(LCP), una comunità locale di pratica, formata da ben 44 soggetti tra imprese, associazioni, comunità scientifica, attivi nel territorio su indicato e coordinati da Coop. Serapia.



“Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow” (TAKE IT SLOW) è un progetto turistico strategico del valore di oltre 3,7 milioni di euro cofinanziato (85%) dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia. Lead Partner è la Regione Dubrovnik Neretva mentre i partner del progetto sono l’Istituto Pubblico per il Coordinamento e lo Sviluppo della Contea di Spalato Dalmazia – RERA SD, l’Agenzia pubblica di sviluppo istituzionale della Contea di Šibenik Knin, l’Università di Zara, la Regione Istria, PROMOTURISMOFVG, la Regione Veneto, Svim SRL Agenzia di sviluppo regionale, la Regione Molise, il Teatro Pugliese Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Abruzzo e la Regione Puglia. Il progetto è pensato per gestire e promuovere la Regione Adriatica come destinazione turistica transfrontaliera verde, intelligente, sostenibile, accessibile e lenta.