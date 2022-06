Sannicandro di Bari - I VINI VINCITORI DELL'EDIZIONE 2022 DI RADICI DEL SUD 13/06/2022 Si conclude oggi Lunedì 13 Giugno Radici del Sud, alle ore 11.00 con la cerimonia di premiazione dei circa 70 vini vincitori e l’assegnazione del premio Tomacelli del Concorso dei vini del Sud Italia, e alle 21.00 chiuderà i battenti il salone aperto al pubblico.



Le due giurie, composte interamente da giornalisti e operatori nazionali ed internazionali guidate da 4 presidenti: Andrea Terraneo (Presidente Vinarius), Maurizio Valeriani (Vinodabere), Richard Baudains (Decanter), Robert Camuto (scrittore e giornalista della rivista Wine Spectator) hanno degustato più di 350 vini di oltre 135 aziende provenienti da Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.



A chiudere la settimana di Radici del Sud sarà il salone aperto al pubblico con circa 90 produttori d'eccellenza del mondo enologico e oleario del Mezzogiorno, che già registra un numeroso afflusso di pubblico. Durante il salone sarà possibile degustare, pizza, piatti caldi e freddi e prodotti dell'agroalimentare dai produttori presenti al salone. Sarà possibile anche acquistare prodotti dai banchi d'assaggio dell'agroalimentare.



Per le pizze: Vincenzo Florio maestro pizzaiolo, offrirà tranci di pizza con impasti speciali e topping delle tradizioni del Meridione d'italia. Asfodelo Altamura Ristorante di Campagna offrirà prelibatezze di campagna e salumi di propria produzione. Lo Storico Caseificio Di Cecca di Altamura: servirà formaggi e perle di latte, Fieschi di Altamura:

sfornerà la Passione di mandorla dolce Federiciano. Mentre dalla Calabria Catasta in collaborazione con Società Agricola Campotenese offrirà Salumi e Formaggi del Pollino e infine il Salumificio Macelleria Giannelli proporranno: Salumi tipici pugliesi, capocollo al vincotto.



La rassegna è stata patrocinata dal Consiglio Regionale e dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia e dal Comune di Sannicandro di Bari, sostenuta da: Aepi (Enotecari professionisti), Ais Puglia, Assoenologi PBC, Intravino, Vinarius, Vinodabere.

Per acquistare i ticket d'ingresso è necessario effettuare la registrazione a questo link. Usufruiranno di una riduzione sul costo del biglietto tutti i soci AIS, FISAR, ONAV E SLOW-FOOD.







I VINI VINCITORI DELLA XVII EDIZIONE







PREMIO ANTONIO TOMACELLI

GIOGU 2020, FAMIGLIA DEMELAS, CANNONAU 100%





SPUMANTI BIANCHI E ROSÉ

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - 71 SPUMANTE BRUT GRILLO BIO DOP 2021BIO, 12%, COPPOLA1971, SICILIA

SECONDO CLASSIFICATO - BALOI 2021, 12.5%, FRATELLI PUDDU, SARDEGNA



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - 71 SPUMANTE BRUT GRILLO BIO DOP 2021BIO, 12%, COPPOLA 1971, SICILIA

SECONDO CLASSIFICATO - 20-18 2020, 12.5%, ORIGINE&IDENTITÀ , CALABRIA



FALANGHINA

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - IMPRINT OF MARK SHANNON FALANGHINA 2021, 13%, A MANO, PUGLIA

SECONDO CLASSIFICATO - MAIORANO 2020, 13%, PIETREIONNE, CAMPANIA



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - MAIORANO 2020, 13%, PIETREIONNE, CAMPANIA

SECONDO CLASSIFICATO - FALANGHINA 2020, 12%, AGNANUM, CAMPANIA



GRECO

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - ANAIS 2017, 13%, CANTINE KANDEA, PUGLIA

SECONDO CLASSIFICATO - GRECO DI TUFO DOCG 2020, 12%, VIGNE GUADAGNO, CAMPANIA



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - VICO STORTO GRECO DI TUFO DOCG 2021, 13%, NATIV, CAMPANIA

SECONDO CLASSIFICATO - RU'DINA BIANCO IGP CALABRIA GRECO BIANCO SECCO 2021, 13,5%, AZIENDA VINICOLA CERATTI, CALABRIA



FIANO

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO - GAZZA LADRA 2021BIO, 13%, VINI SANTA LUCIA, PUGLIA

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO - I SOGNATORI 2020, 13.5%, TENUTA MADRE, CAMPANIA

SECONDO CLASSIFICATO - FONTANA DEL SAMBUCO 2021, 13%, NATIV, CAMPANIA



GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - PIAN DI STIO 2021BIO, 14%, SAN SALVATORE 1988, CAMPANIA

SECONDO CLASSIFICATO - CALALUNA 2021, 12,5%, CANTINE PAOLOLEO, PUGLIA



VERMENTINO

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO - KANIMARI 2021, 13.5%, NURAGHE CRABIONI, SARDEGNA

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO - SPERA 2021, 14%, SIDDURA, SARDEGNA

SECONDO CLASSIFICATO - TAERRA 2021, 14%, CANTINA TANI, SARDEGNA



GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - MASSERIA BORGO DEI TRULLI VERMENTINO 2021, 12.5%, MASSERIA BORGO DEI TRULLI, PUGLIA

SECONDO CLASSIFICATO - FILINE 2021, 13%, CANTINA DORGALI, SARDEGNA



PECORINO

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - CHRONICON PECORINO 2021, 13%, A.A. CICCIO ZACCAGNINI - ASSOCIAZIONE CASAURIA , ABRUZZO

SECONDO CLASSIFICATO - TENUTA CIPRESSI 2021BIO, 13.5%, DUCHI DI CASTELLUCCIO - ASSOCIAZIONE CASAURIA , ABRUZZO



GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - CORALE 2020, 13%, CASA VINICOLA ROXAN - ASSOCIAZIONE CASAURIA , ABRUZZO

SECONDO CLASSIFICATO - NATARELLI 2021, 13%, NATARELLI - ASSOCIAZIONE CASAURIA , ABRUZZO





GRUPPO MISTO VINI BIANCHI DA VITIGNI AUTOCTONI MENO DIFFUSI DEL SUD ITALIA

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - FURORE BIANCO FIOR D'UVA 2020, 14,5%, MARISA CUOMO, CAMPANIA

SECONDO CLASSIFICATO - VIGNA CASALJ 2021BIO, 12.5%, TENUTE RAPITALA', SICILIA



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - CASTELLO DI SEMIVICOLI TREBBIANO D'ABRUZZO SUPERIORE DOC 2019, 13,5%, MASCIARELLI, ABRUZZO

SECONDO CLASSIFICATO - POMPEII 2021, 13,5%, BOSCO DE' MEDICI, CAMPANIA



ROSATI DA VITIGNO AUTOCTONO DEL SUD ITALIA

GIORNALISTI ITALIANI



PRIMO CLASSIFICATO - VILLA GEMMA CERASUOLO D'ABRUZZO SUPERIORE DOC 2021, 14%, MASCIARELLI, ABRUZZO



SECONDO CLASSIFICATO - GRECO NERO 2021, 13%, STATTI, CALABRIA



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - CELESTE 2021, 13%, CANTINE BENVENUTO, CALABRIA

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO - GRECO NERO 2021, 13%, STATTI, CALABRIA

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO - MALARAZZA 2021BIO, 13%, CANTINA MASICEI, CALABRIA



MONTEPULCIANO

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - VINO SOFIA 2020BIO, 13%, CHIUSA GRANDE - ASSOCIAZIONE CASAURIA , ABRUZZO

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO - TENUTA CIPRESSI 2019BIO, 14%, DUCHI DI CASTELLUCCIO - ASSOCIAZIONE CASAURIA , ABRUZZO

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO - DONVITANTONIO VINI MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 2019, 14.5%, DONVITANTONIO VINI, ABRUZZO



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - DI TE DI ME RISERVA SOTTOZONA CASAURIA 2011, 15%, A.A. GUARDIANI FARCHIONE - ASSOCIAZIONE CASAURIA , ABRUZZO

SECONDO CLASSIFICATO - CASTRUM ROSSO SAN SEVERO 2021, 13%, CANTINA SOCIALE SAN SEVERO, PUGLIA



NEGROAMARO

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - JONICO 2020BIO, 13.5%, PUGLIA, CANTINA FIORENTINO

SECONDO CLASSIFICATO - ZACINTO NEGROAMARO SALENTO 2021 2021BIO, 14.5%, PUGLIA, MASSERIA CUTURI



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - FILO TERRA DOTRANTO RISERVA NEGROAMARO 2019, 14%, PUGLIA, MENHIR SALENTO

SECONDO CLASSIFICATO - 75 VENDEMMIE 2019, 14.5%, PUGLIA, VINICOLA PALAMA'



PIEDIROSSO

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - RAVELLO ROSSO RISERVA 2018, 14%, MARISA CUOMO, CAMPANIA

SECONDO CLASSIFICATO - CECUBO 2016, 13.5%, VILLA MATILDE AVALLONE, CAMPANIA



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - PIEDIROSSO 2016, 12,5%, AGNANUM, CAMPANIA

SECONDO CLASSIFICATO - TERRAZZE ROMANE 2019, 12.5%, CANTINE DEL MARE, CAMPANIA



PRIMITIVO

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - NEOLITICO - PRIMITIVO IGP 2020, 14%, TERRE DI MARIA S.R.L. SOCIEtà AGRICOLA, PUGLIA

SECONDO CLASSIFICATO - ORO DI EMÉRA- PRIMITIVO DI MANDURIA DOP 2020, 15%, CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO SRL, PUGLIA



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - ARCHE' DOP PRIMITIVO DI MANDURIA 2016, 15%, LE VIGNE DI SAMMARCO SRL, PUGLIA

SECONDO CLASSIFICATO - PRIMITIVO RISERVA 2017 BIO, 15%, AGRICOLE PIETRAVENTOSA DI MARIANNA ANNIO, PUGLIA



CANNONAU

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO - GIOGU 2020, 14%, FAMIGLIA DEMELAS , SARDEGNA

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO - CARROS 2018, 14.5%, SOC. AGR. F.LLI PUDDU SS, SARDEGNA

SECONDO CLASSIFICATO - NORAS 2018, 15%, CANTINA SANTADI SOC. COOP. AGRICOLA, SARDEGNA



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - SARTIGLIA 2020, 13.5%, AZIENDA VINICOLA CONTINI, SARDEGNA

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO - NORAS 2018, 15%, CANTINA SANTADI SOC. COOP. AGRICOLA, SARDEGNA

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO - D53 CANNONAU 2018, 15%, CANTINA SOCIALE DORGALI SOCIETÀ COOPERATIVA, SARDEGNA



NERO DI TROIA

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - NERO DI TROIA 2018, 13.5%, AZ AGR CORRADO CAPECE MINUTOLO, PUGLIA

SECONDO CLASSIFICATO - PARCO MARANO 2018BIO, 14%, AGRINATURA SOCIETÀ AGRICOLA SRL, PUGLIA



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - AUGUSTALE CASTEL DEL MONTE NERO DI TROIA RISERVA DOCG 2016, 14%, CANTINA DI RUVO DI PUGLIA SOC. COOP. AGR., PUGLIA

SECONDO CLASSIFICATO - PARCO MARANO 2018BIO, 14%, AGRINATURA SOCIETÀ AGRICOLA SRL, PUGLIA



GRUPPO MISTO VINI ROSSI DA VITIGNI AUTOCTONI MENO DIFFUSI DEL SUD ITALIA

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - BAGADÌ 2020, 14%, SARDEGNA, FRADILES VITIVINICOLA

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO - BACCO 2020, 14.5%, SARDEGNA, SIDDURA

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO - GRANDANE 2019, 14%, CALABRIA, DELL'AERA VIGNETI E CANTINA



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - MARASIA SALENTO 2017, 15%, PUGLIA, LE VIGNE DI SAMMARCO SRL

SECONDO CLASSIFICATO - OPALIA TINTILIA DEL MOLISE 2018, 14%, MOLISE, CAMPI VALERIO



MAGLIOCCO

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - MEGONIO - CALABRIA 2019, 15%, CALABRIA, LIBRANDI

SECONDO CLASSIFICATO - 'ABATIA 2019BIO, 13%, CALABRIA, CASA COMERCI



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - 'ABATIA 2019BIO, 13%, CALABRIA, CASA COMERCI

SECONDO CLASSIFICATO - MEGONIO - CALABRIA 2019, 15%, CALABRIA, LIBRANDI



AGLIANICO

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - IL SIGILLO 2015, 14%, BASILICATA, CANTINE DEL NOTAIO

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO - LIKOS 2019BIO, 14%, BASILICATA, VIGNE MASTRODOMENICO

SECONDO CLASSIFICATO EX AEQUO - CARATO VENUSIO 2017, 14.5%, BASILICATA, CANTINA DI VENOSA



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - AGLIANICO 2020, 13.5%, CAMPANIA, AZIENDA AGRICOLA AGRITER

SECONDO CLASSIFICATO - AREGHA CAMPANIA AGLIANICO 2017, 13,5%, CAMPANIA, ALABASTRA



TAURASI

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO - TAURASI RISERVA DOCG 2017, 15%, SOCIETࠁGRICOLA VIGNE GUADAGNO SRL, CAMPANIA

PRIMO CLASSIFICATO EX AEQUO - TAURASI RISERVA DOCG 2015, 15%, CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO SRL, CAMPANIA

SECONDO CLASSIFICATO - TAURASI SANT'EUSTACHIO 2017BIO, 14.5%, AZIENDA AGRICOLA BOCCELLA DI GREGORIO LUCIA, CAMPANIA



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - TAURASI RISERVA DOCG 2015, 15%, CLAUDIO QUARTA VIGNAIOLO SRL, CAMPANIA

SECONDO CLASSIFICATO - TAURASI SANT'EUSTACHIO 2017BIO, 14.5%, AZIENDA AGRICOLA BOCCELLA DI GREGORIO LUCIA, CAMPANIA



VINI DOLCI, PASSITI, MUFFATI, OSSIDATIVI

GIORNALISTI ITALIANI

PRIMO CLASSIFICATO - ANTICO GREGORIO 1979, 18.5%, AZIENDA VINICOLA CONTINI, SARDEGNA

SECONDO CLASSIFICATO - VERNACCIA DI ORISTANO DOC RISERVA PER TE 2002, 19%, SILVIO CARTA SRL, SARDEGNA



GIORNALISTI INTERNAZIONALI

PRIMO CLASSIFICATO - ANTICO GREGORIO 1979, 18.5%, AZIENDA VINICOLA CONTINI, SARDEGNA

SECONDO CLASSIFICATO - VERNACCIA DI ORISTANO RISERVA 1995, 17%, AZIENDA VINICOLA CONTINI, SARDEGNA



MIGLIORI VINI BIO DEL SUD

PRIMO CLASSIFICATO - GAZZA LADRA 2021 BIO, 13%, VINI SANTA LUCIA, PUGLIA

SECONDO CLASSIFICATO - RISERVA DI PIETRAVENTOSA 2017 BIO, 15%, AGRICOLE PIETRAVENTOSA DI MARIANNA ANNIO, PUGLIA

TERZO CLASSIFICATO - 'ABATIA 2019 BIO, 13%, CALABRIA, CASA COMERCI