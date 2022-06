15 giugno - La fine della storia o E così dimenticammo le rose di e con Roberto Corradino - Bari 15/06/2022 IL PESO DELLA FARFALLA

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO - PRINZ ZAUM

IN ANTEPRIMA ASSOLUTA

La fine della storia o E così dimenticammo le rose

di e con Roberto Corradino



Mercoledì 15 giugno, ore 20.30, in anteprima assoluta da Prinz Zaum andrà in scena La fine della storia o E così dimenticammo le rose di e con Roberto Corradino, tratto da J. London, C. Veronico, C. Lispector, M.M. Judas, C. Isherwood, N. Kazantzakis, L. Carrol, Omero, B. Munari, produzione Reggimento Carri.



Il terzo appuntamento del festival Il peso della farfalla vede in scena l’attore Roberto Corradino in un reading che parte da Jack London per ritrovare quella vita selvatica che lui ha conosciuto. Un attraversamento fatto insieme ad altri compagni di viaggio, autori, storie ed esperienze che si intrecciano in questo reading presentato in anteprima assoluta per il festival diretto da Clarissa Veronico.



Il peso della farfalla, giunto all’ottava edizione, è scandito anche quest’anno da un’articolazione per capitoli; il primo è dedicato al tema dell’acqua, alla capacità di cambiare il corso della propria vita, allo scorrere delle energie. Acqua da cui nasciamo e di cui siamo fatti. Acqua che non si può imprigionare, che anche quando scorre nelle viscere della terra, prima o poi emerge e porta festa. Un primo capitolo che si articola in quattro appuntamenti nel mese di giugno coinvolgendo quella comunità mobile di spettatori che si è formata negli anni e prendendo come punto di riferimento Prinz Zaum, partner e complice di molte edizioni.

Questa prima sezione si chiude martedì 21 giugno con Acqua Santa spettacolo in cui Vanessa Dezi ricuce i racconti d’acqua di diversi autori, storie di vita, di transumanza, di carsismo, storie in cui scorrere significa continuare ad esserci.



Il secondo capitolo di questa ottava edizione partirà in autunno. Tra gli appuntamenti previsti la presentazione di tre nuove produzioni accumunate tra loro da due elementi: realizzate e prodotte da donne, sono testimoni di una violenza immedicabile, subita e agita, che attraversa i corpi, i sentimenti, che diventa seme infestante.



Tre donne, tre compagnie lontane tra loro per geografia e cifra artistica, che non per caso si trovano a lavorare sullo stesso tema: l’irredimibilità del dolore.



La Compagnia Licia Lanera sarà ospite de Il peso della farfalla con lo spettacolo fresco di debutto Con la carabina tratto dal testo di Pauline Peyrade e interpretato da Ermelinda Nasuto e Danilo Giuva per la regia di Licia Lanera. Anna Piscopo, attrice barese ormai di stanza a Roma, debutterà con lo spettacolo Vivere!, da lei stessa interpretato e scritto con la collaborazione di Lamberto Carozzi.



Valentina Bischi, già ospite lo scorso anno con lo spettacolo Die Panne, proporrà l’anteprima nazionale di uno spettacolo prodotto da Punti Cospicui ispirato a Pentesilea di Heinrich Von Kleist.



Il Peso della Farfalla è curato dall’associazione per le culture Punti Cospicui e sostenuto da Regione Puglia, Comune di Bari, Radiomadonnellenberg – progetto Urbis PON Metro 2014-2020.



Gli appuntamenti:



Martedì 21 giugno, ore 20.30

Prinz Zaum

Acqua Santa

di e con Vanessa Dezi

da “Le vie dell’acqua. L’Appennino raccontato attraverso i fiumi”(Edizione Donzelli)



