Immagine: © Photografo 15 giugno - “CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI” Di e con il Duo Meroni Zamboni a Spongano (Lecce) 15/06/2022 Mercoledì 15 giugno ore 20.30 a Spongano (Le)

FUOCHI COMUNI SPECIAL EDITION – IL TEATRO DI ULTIMI FUOCHI PROPONE “CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI”

Spettacolo vincitore del premio Gianni Damiano a Lunathica 2017







Dopo la grande festa degli spettacoli finali dei laboratori, Ultimi Fuochi Teatro propone un’altra occasione per riunirsi intorno al fuoco del teatro.

Mercoledì 15 giugno alle ore 20,30 è in programma al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano (Le) n appuntamento a sorpresa di FUOCHI COMUNI, il progetto vincitore dell’Avviso Luoghi Comuni della Regione Puglia e patrocinato dal Comune di Spongano. Il Duo Meroni Zamboni / Collettivo Clown sarà in scena con CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI uno spettacolo adatto a tutti finalista Inbox-verde 2021, vincitore Premio Gianni Damiano a Lunathica 2017, finalista Premio Takimiri Clown&Clown 2016.







SCHEDA SPETTACOLO



CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI

Di e con il Duo Meroni Zamboni

Regia: Francesco Zamboni - Andrea Meroni

Drammaturgia: Francesco Zamboni - Andrea Meroni

Attori: Francesco Zamboni - Andrea Meroni



Produzione Collettivo Clown.



Clown, giocoleria, acrobatica, pizza freestyle, magia comica e il grande numero finale della pizza in faccia.

"Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall'impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri!”



Lo spettacolo, prima produzione indipendente del Duo Meroni Zamboni, ha debuttato nel 2015 presso Expo Gate al Castello Sforzesco di Milano. In meno di due anni è finalista al premio Takimiri del Clown&Clown Festival e vincitore del premio Gianni Damiano a Lunathica, ha toccato quasi tutte le 20 regioni italianetra partecipazioni a festival, eventi e apparizioni in luoghi simbolo della cultura come Pompei e Matera.



In continua crescita, tra Marzo e Giugno 2017 il Duo ha superato per la prima volta i confini continentali con una tournée di oltre 20.000 km in di 45 teatri della Cina.

Nel 2018 e nel 2019 ha mantenuto la collaborazione con l'Oriente con due nuove produzioni: Lost Goal e Balloon Adventure.







Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 3881271999