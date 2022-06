15 giugno - "Il salotto della Funkeria" di Manu Funk con Andrea "Andro" Mariano, Antonio Castrignanò e Francesca Marra 15/06/2022 ANDRO DEI NEGRAMARO, ANTONIO CASTRIGNANÒ E L'OTORINOLARINGOIATRA FRANCESCA MARRA SONO GLI OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA DEL SALOTTO DELLA FUNKERIA: MERCOLEDÌ 15 GIUGNO SU YOUTUBE CONTINUA IL “LATE SHOW” IDEATO E CONDOTTO DAL CANTAUTORE SALENTINO MANU FUNK CON IL SOSTEGNO DI PUGLIA SOUND PRODUCERS.



Andrea "Andro" Mariano, Antonio Castrignanò e Francesca Marra sono gli ospiti della seconda puntata de "Il salotto della Funkeria". Mercoledì 15 giugno alle 14 su Youtube continua infatti il "late show" ideato e condotto dal chitarrista, produttore e cantautore Manu Funk, in collaborazione con Uasc e Coolclub, realizzato nella programmazione Puglia Sounds Producers 2022 della Regione Puglia (POC Puglia 2007/2013 - Azione "Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo).



Dopo il primo episodio con Pau dei Negrita, Luciana Lofino (presidente di LeA) e il giovane collettivo MuFu, la seconda puntata si aprirà e concluderà con Antonio Castrignanò, musicista, compositore e autore salentino, per quindici anni voce e tamburo della “Notte della Taranta”, che ha suonato e collaborato con, tra gli altri, Stewart Copeland, Mauro Pagani, Giuliano Sangiorgi, Goran Bregovic, Ballakè Sissoko, Ludovico Einaudi, Phil Manzanera, Fanfara Tirana. Nel Salotto della Funkeria, Castrignanò presenterà e proporrà alcuni brani del nuovo disco "Babilonia", uscito poche settimane fa per Ponderosa Music. "Babilonia è un viaggio corale fuori dai confini salentini alla scoperta di lingue e culture differenti, con la voglia di raccontare se stessi e conoscere la storia altrui", racconta il musicista.



Tastierista, produttore e programmatore dei negramaro, Andrea "Andro" Mariano racconterà non solo la sua esperienza con la band, con la quale ha solcato i palchi più prestigiosi d’Italia e venduto oltre due milioni di copie di dischi, ma soprattutto il suo lavoro nel Waveforms Studio di Milano. La sua passione per la musica elettronica lo ha portato ad esibirsi nei migliori club italiani e allo stesso tempo, dedicarsi alla produzione di soundtrack per lungometraggi e sound design per fashion film, collaborando con prestigiosi marchi nazionali ed internazionali. Attualmente si occupa di produzioni musicali per svariati artisti evidenziando un carattere sonoro deciso e versatile, con un’attenzione particolare verso soluzioni compositive sempre nuove e ricercate.



L'otorinolaringoiatra Francesca Marra, dirigente medico all'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, darà alcuni consigli sulla prevenzione e sulla cura dei problemi alla voce. Tosse, mal di gola, raucedine, laringiti, faringiti sono, infatti, una perenne preoccupazione per tutti i cantanti.



Mercoledì 22 giugno, nel terzo appuntamento, nel salotto della Funkeria si accomoderanno i tre musicisti Carmine Tundo, Roberto Mangialardo e Alberto Manco, che collaborano in diversi progetti, tra i quali La Municipàl, Diego Rivera e il più recente Mundial, la giovane imprenditrice Gioara Rizzo e Isabella Potì, Head Chef e Co-Owner del ristorante stellato Bros' di Lecce. Ultimo appuntamento mercoledì 29 giugno con la cantautrice, pianista e compositrice Carolina Bubbico, le ragazze di Restart, progetto psicologico per musicisti e addetti ai lavori, e l'artista Fabrizio Fontana.



Nata nel 2020 e vincitrice del bando PIN - iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e da ARTI (finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), La Funkeria Records è un’etichetta discografica indipendente e una casa di produzione. Fondata da Manu Funk e Alex Fazzi, due musicisti attivi nella scena funk salentina da più di dieci anni, la Funkeria si propone di accompagnare e seguire gli artisti emergenti lungo le varie fasi di preproduzione e produzione del proprio lavoro discografico. Tra i progetti in cantiere targati La Funkeria si annoverano numerose masterclass formative dedicate al settore musicale ed un contest (“X-Funktor”). Tra gli enti in partnership con La Funkeria, si ricordano il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce, l’Università del Salento, numerose associazioni ed etichette indipendenti (Soulmatical, Discographia Clandestina). Tra il 2020 e 2022 la Funkeria Records ha prodotto "Paranà" di Sensei Karma, "Libera" dei Bundamove, "Amore Arancione" dei The Lesionati (2021), "90's Flux" di Inthemist (2021), "Esplosioni di Allegria" e "Sempre e per sempre" di Francesco Rampino (2021), "Allo Sbando", "Beatrice" e "Luna Piena" dei Fuori Contesto.



Leccese, classe 1985, Manu Funk, moniker di Emanuele Pagliara, fin da piccolo dimostra una spiccata attitudine verso l'universo della musica nel senso più ampio del termine. Il regalo per il suo primo compleanno è stata una chitarra 2/4. Figlio d'arte, inizia a 6 anni lo studio della chitarra con il padre, il Maestro Gianni Pagliara. Incoraggiato dalla famiglia e avendo già una adeguata base musicale, a 12 anni intraprende gli studi classici presso il Conservatorio di Musica “Tito Schipa" di Lecce nella classe di viola. Nel dicembre del 2008 parte la nuova avventura come chitarrista di Roy Paci & Aretuska. Grazie a loro calca i palchi dei più grandi festival in Italia e nel mondo (Brasile, Stati unti, Spagna, Olanda, Germania, Francia, Norvegia, Grecia, Austria, USA). Durante la sua carriera ha la fortuna di suonare con artisti di grande calibro come Fiorella Mannoia, Tonino Carotone, Frankie Hi Energy, Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Teresa De Sio, Negrita, Apres La Classe, Bunna, Alborosie, dj Gruff, Valerio Jovine, Roberto Angelini, NItto, Emma Marrone, Negramaro, Manu Chao, Boomdabash (con i quali registra le chitarre dell'album Superhereos e del singolo “L'importante"). Nel novembre 2009 dà vita al progetto Bundamove, con cui pubblica “Da funk machine" (2010), "Sexy voodoo party" feat BB Cico (singolo - 2012), "Connection” (2014), “Rollover” (singolo - 2016), “Nandu Popu meets Bundamove” (2018) e "Libera" (2020). Nel 2020 avvia il suo progetto solista con lo pseudonimo di Manu Funk, percorrendo un cantautorato electro/funk con sfumature indie. Nell’aprile 2020 presenta il suono nuovo volto nella scena musicale con la cover "Bella Senz’anima" di Riccardo Cocciante. Subito dopo esordisce con la sua musica inedita pubblicando "Non ho lavato la macchina", “Era bella” e "Gaviskon", in attesa del suo primo EP.



Contatti

Instagram.com/manufunk/

Facebook.com/ManuFunk

Youtube.com - Manu Funk