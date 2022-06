È la provincia di Lecce a registrare la più alta crescita delle imprese 15/06/2022 È la provincia di Lecce a registrare la più alta crescita delle imprese

Il nord e il sud della Puglia si sono mosse in direzione opposta

L’analisi, aggiornata, per province e per settori





In Puglia, è la provincia di Lecce a registrare la più alta crescita del numero delle imprese attive: ce ne sono 66.283 (erano 65.274 a fine maggio 2021). È quanto emerge dal nuovo studio dell’Osservatorio economico Aforisma, diretto da Davide Stasi, che ha preso in esame tutte le aziende, ad eccezione di quelle inattive o sottoposte a procedure concorsuali. Si tratta, quindi, di un sottoinsieme dello stock totale delle imprese presenti nel Registro delle imprese.



L’incremento annuale è stato di 1.009 unità, pari all’1,5 per cento. Rappresentano il 20 per cento del totale regionale (332.489).

Segue la provincia di Brindisi, con un incremento di 622 aziende e Taranto (+550). Il Salento, dunque, migliora le performance della natimortalità del tessuto imprenditoriale, mentre arretrano Foggia (-737) e Bari (-369). Il nord e il sud della Puglia si sono mosse in direzione opposta.



«Gli ingranaggi dell’economia continuano a girare a velocità diverse – spiega Davide Stasi, direttore dell’Osservatorio economico – Nel nord della Puglia è diminuito il numero delle imprese, mentre nel Sud è aumentato. Nel Salento, in particolare, crescono quasi tutti i settori, ad eccezione del settore manifatturiero, sempre più penalizzato dalla congiuntura. Il turismo e i servizi sono i comparti che hanno ripreso vigore con l’avvicinarsi dell’estate, anche se si ridimensioneranno tra settembre e ottobre, a causa della difficile destagionalizzazione dei flussi. Il settore delle costruzioni – aggiunge Stasi – è cresciuto più di tutti grazie agli incentivi fiscali, Superbonus e Bonus facciate, ma ora è in forte sofferenza per gli incontrollati rincari delle materie prime e la mancanza di programmazione a medio-lungo che ha determinato lo scompenso tra la domanda (rappresentata dai proprietari di immobili) e l’offerta (imprese edili e relativi fornitori). L’impennata dei costi si fa sentire in tutti i passaggi della filiera: dagli elementi basilari come i tubi in gomma, al trasporto degli stessi materiali, sino alla manodopera: i costi sono schizzati alle stelle spingendo il settore al collasso. In seguito alla pandemia, alcuni settori risultano più colpiti di altri, come il commercio di vicinato, ma anche l’industria automobilistica o dei macchinari. Altri settori, invece, hanno registrato una sorprendente crescita, come ad esempio l’e-commerce, l’agroalimentare, la sanità e l’assistenza sociale. L’agricoltura, invece, vive una fase di transizione, ma c’è ancora una tale frammentazione aziendale che non valorizza le potenzialità delle estese superfici dei terreni. Un aspetto che significa incapacità, finora, di stare insieme, cooperare, condividere strumenti e obiettivi. Ma significa anche altro: lasciare buona parte del territorio all’abbandono, al sottoutilizzo o ad un utilizzo distorto. Senza una valorizzazione anche in termini economici – chiosa Stasi – le campagne diventano facile preda di cemento, progetti di energie rinnovabili selvagge, incendi e incuria».







Imprese ATTIVE in Puglia per provincia Imprese attive al 31 maggio 2022 Quota sul tot. Puglia Imprese attive al 31 maggio 2021 saldo annuale var. tendenziale %

Bari 125.886 38% 126.255 -369 -0,3%

Brindisi 32.907 10% 32.285 622 1,9%

Foggia 64.038 19% 64.775 -737 -1,1%

Lecce 66.283 20% 65.274 1.009 1,5%

Taranto 43.375 13% 42.825 550 1,3%

totale imprese attive 332.489 100% 331.414



Imprese ATTIVE in Puglia per settore economico Imprese attive al 31 maggio 2022 Quota settore Imprese attive al 31 maggio 2021 saldo annuale var. tendenziale %

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, ripar. autoveicoli e motocicli 96.131 28,9% 97.279 -1.148 -1,20%

Agricoltura, silvicoltura e pesca 77.483 23,3% 77.620 -137 -0,20%

Costruzioni 40.869 12,3% 39.926 943 2,40%

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 24.277 7,3% 24.002 275 1,10%

Attività manifatturiere 24.022 7,2% 24.540 -518 -2,10%

Altre attività di servizi 14.813 4,5% 14.682 131 0,90%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 9.316 2,8% 8.841 475 5,40%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 9.028 2,7% 8.787 241 2,70%

Trasporto e magazzinaggio 7.991 2,4% 8.048 -57 -0,70%

Attività immobiliari 6.062 1,8% 5.833 229 3,90%

Attività finanziarie e assicurative 5.926 1,8% 5.765 161 2,80%

Servizi di informazione e comunicazione 5.490 1,7% 5.366 124 2,30%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 4.321 1,3% 4.196 125 3,00%

Sanità e assistenza sociale 2.987 0,9% 2.904 83 2,90%

Istruzione 1.817 0,5% 1.762 55 3,10%

Altri settori 1.956 0,6% 1.863 93

totale imprese attive 332.489 100,0% 331.414 1.075 0,30%

fonte: Osservatorio Economico AFORISMA





Imprese ATTIVE in provincia di Lecce per settore economico Imprese attive al 31 maggio 2022 Quota settore Imprese attive al 31 maggio 2021 saldo annuale var. tendenziale %

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, ripar. autoveicoli e motocicli 21.250 32,1% 21.231 19 0,10%

Costruzioni 9.954 15,0% 9.676 278 2,90%

Agricoltura, silvicoltura e pesca 9.475 14,3% 9.310 165 1,80%

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 5.774 8,7% 5.566 208 3,70%

Attività manifatturiere 5.323 8,0% 5.432 -109 -2,00%

Altre attività di servizi 3.441 5,2% 3.403 38 1,10%

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1.915 2,9% 1.807 108 6,00%

Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.842 2,8% 1.763 79 4,50%

Attività finanziarie e assicurative 1.287 1,9% 1.252 35 2,80%

Attività immobiliari 1.226 1,8% 1.162 64 5,50%

Servizi di informazione e comunicazione 1.149 1,7% 1.110 39 3,50%

Trasporto e magazzinaggio 1.109 1,7% 1.116 -7 -0,60%

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1.021 1,5% 996 25 2,50%

Sanità e assistenza sociale 725 1,1% 701 24 3,40%

Istruzione 387 0,6% 374 13 3,50%

Altri settori 405 0,6% 375 30

totale imprese attive 66.283 100,0% 65.274 1.009 1,50%

fonte: Osservatorio Economico AFORISMA