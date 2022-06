Bari - Biblioteca metropolitana “De Gemmis”: inaugurato un nuovo spazio per bambini e per persone con disabilitŕ 15/06/2022 Biblioteca metropolitana “De Gemmis”: inaugurato un nuovo spazio

E’ stata inaugurata, questa mattina, dal sindaco metropolitano, Antonio Decaro e dalla consigliera delegata ai Beni Culturali, Francesca Pietroforte, una nuova sezione della Biblioteca metropolitana “De Gemmis” con spazi destinati a sala lettura, animazione e laboratori didattici per bambini e ragazzi, nonché per persone con disabilità, in particolare ipovedenti e non vedenti.



L’opera è stata finanziata, per un importo complessivo di 655.778,81 euro, nell’ambito dell'Avviso Pubblico Smart-In: Community Library promosso dalla Regione Puglia al quale la Città metropolitana ha candidato il progetto per il recupero e la rifunzionalizzazione di alcuni spazi presenti al piano terra della Biblioteca “De Gemmis”. Oltre che opere edili, sono stati realizzati interventi di potenziamento dei servizi bibliotecari e di accessibilità alla lettura con l’implementazione del patrimonio librario e documentario (libri per ragazzi, testi ad alta leggibilità, audiolibri, testi per famiglie ed educatori, libri braille, libri tattili, ecc.), nuove librerie, l’installazione della tecnologia RFID per la gestione del back-office (prestiti e consultazioni registrati automaticamente nel sistema gestionale bibliografico), del patrimonio documentario e dei servizi di front-office con la postazione di auto-prestito (utilizzabile con card del lettore) e implementazione delle attrezzature informatiche al pubblico (tablet, e-reader)..



Nei nuovi spazi è stato creato anche un corner per ipovedenti e non vedenti e per coloro che hanno difficoltà di lettura con terminali e attrezzature specifiche: terminale braille, tastiera per ipovedenti con tasti grandi a caratteri ingranditi ad elevato contrasto cromatico, mouse "trackball”, cuffia per il riconoscimento vocale, software per la sintesi vocale, scanner, software in grado di interpretare le informazioni mostrate sullo schermo e di inviarle al terminale braille collegato al PC, con sintesi vocale. Ed ancora libri in braille, specialmente per bambini, libri ad alta leggibilità, libri CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa).



“Questo è uno spazio nuovo che mettiamo a disposizione della città e di tutti i Comuni metropolitani, uno spazio di crescita dove i bambini dovranno sentirsi a casa. Noi crediamo fortemente nel valore dei luoghi di aggregazione, dove si prende dimestichezza con i libri, dove si partecipa ai laboratori didattici, ma soprattutto dove si può imparare a stare insieme – ha affermato il sindaco Decaro - Questi sono i luoghi dove si costruisce la comunità, una comunità educante che intende fornire alle famiglie e agli stessi bambini gli strumenti per scegliere di crescere in un certo modo invece che in un altro. Questo è un seme che piantiamo insieme agli altri semi piantati in passato e che oggi stanno crescendo. Quindi non posso che augurare a questo luogo buona vita con la speranza che siano tanti i bambini che di qui passeranno e impareranno qualcosa in più su se stessi e sul mondo di cui vorranno far parte”.



“Abbiamo ricavato questi spazi dismettendo le vecchie attrezzature di una caffetteria situata al piano terra dell’edificio installate diversi anni fa, ma mai utilizzate – ha spiegato la consigliera Pietroforte -. Abbiamo voluto creare un luogo aperto ai bambini e ai ragazzi di tutto il territorio metropolitano. L'obiettivo è di rendere la biblioteca sempre più inclusiva e accessibile con arredi e attrezzature anche per persone con disabilità, ipovedenti e non vedenti. Contestualmente all’inaugurazione di questi nuovi spazi, è partito anche un fitto programma di iniziative per le famiglie che quest’estate restano in città e desiderano trascorre un po’ di tempo in biblioteca, tra libri, letture e laboratori artistici”.



Contestualmente all’inaugurazione, ha preso il via oggi anche il servizio di animazione e promozione della lettura sul territorio a cura della cooperativa sociale “Progetto Città” destinato ad un target di età che va dalla prima infanzia sino alla fascia adolescenziale.

Il programma delle attività prevede letture ad alta voce di albi illustrati ma anche di testi per minori con difficoltà di linguaggio o di apprendimento, lettura con i libri tattili e in braille, laboratori artistico-creativi, attività di “gaming library” e attività laboratoriali con le scolaresche. Sono previste quattro giornate a settimana: lunedì, martedì, giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e il mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.



All’inaugurazione sono intervenuti anche il Dirigente del Servizio Beni Culturali e Ico della Città metropolitana di Bari, Franco Lombardo, una delegazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Aps - Sede di Bari e il parroco della Cattedrale di Bari, don Franco Lanzolla.