Follo - L’artista di Cerignola, Valentina Savina Vurchio vince al concorso nazionale in onore di San Rocco 16/06/2022 Valentina Savina Vurchio sale sul podio con un meritato terzo posto al concorso di pittura sacra “Un dipinto per San Rocco”, svoltosi a Follo lo scorso 12 giugno.

Nello Scenario Sacro dipinto su tela, i protagonisti occupano il centro dell’opera, essi sono avvolti dall’abbraccio e dal calore della luce di Dio Onnipotente presente in alto nell’Eucarestia, c’è anche la Madonna che si manifesta nello splendore di un’apparizione delicata e immersa nei colori. L’angelo cura le ferite di San Rocco e con lui c’è il cane che lo accompagna nel dono del pane. I volti sono caratterizzati dalla grazia, dalla purezza, dalla dolcezza e dall’amore. L’ambientazione evoca il Paradiso, la veste dell’angelo si perde nella trasparenza delle nuvole così come accade per la presenza del cane che nella rappresentazione diventa un tutt’uno con lo sfondo nella Luce e nella Purezza che viene da Cristo.

Grande emozione per l’artista Vurchio, rappresentante la Puglia, durante questa manifestazione che ha coinvolto fedeli e non, provenienti da tutta Europa. Un altro traguardo e riconoscimento che si va ad aggiungere al curriculum artistico di questa giovane artista pugliese.