TOUR PUGLIA 3X6X5: INCONTRO A TARANTO IL 17 GIUGNO 2022 16/06/2022 Un viaggio itinerante per confrontarsi sul futuro del turismo e della cultura in Puglia



Domani, venerdì 17 giugno, quarta tappa del tour Puglia 3x6x5 a Taranto, dalle 9:30 alle 13:00, presso il Dipartimento Jonico in via Duomo 259, in città vecchia.

Il viaggio itinerante per confrontarsi sul futuro del turismo e della cultura in Puglia è una attività di ARET Pugliapromozione, Regione Puglia e del suo Dipartimento Turismo Cultura, insieme al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e all'Apulia Film Commission che incontrano il territorio per riprogrammare le risorse finanziarie e le strategie turistiche e culturali di Puglia365 e PIIIL Cultura Puglia dal 2023 al 2030.



Destagionalizzazione, internazionalizzazione, qualità del prodotto e dell’offerta saranno i protagonisti per riflettere su cosa è stato fatto nei primi 5 anni della strategia turistica e culturale in Puglia, guardando al 2030.

L’obiettivo è quello di interrogarsi sulla vocazione territoriale di ogni provincia. Un’occasione da non perdere.



La partecipazione in presenza è aperta a tutti i cittadini e agli operatori della filiera turistica e culturale, attraverso registrazione online.



Il programma di Puglia 3x6x5 di venerdì 17 giugno a Taranto presso il Dipartimento Jonico 2, in via Duomo 259 in città vecchia, prevede:

• 9:30 - Accredito

• 10:00 - Apertura Lavori

• 11:30 - Interventi e confronto con il pubblico di cittadini e operatori del settore

• 13:00 - Chiusura Lavori

Parteciperanno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore regionale al Turismo, la consigliera regionale con delega alla Cultura, il direttore Dipartimento Cultura Turismo Aldo Patruno, il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale.



Le prossime tappe saranno:

• 30 giugno BAT

• 8 luglio Brindisi



Per registrarsi alla tappa di Taranto: http://rpu.gl/Puglia365Taranto

Per maggiori informazioni: www.puglia365.it