26 Giugno: Gabriella Lubello e Riccardo Calogiuri, duo di chitarre @ Sala Giardino, Lecce 26/06/2022 GABRIELLA LUBELLO E RICCARDO CALOGIURI

Duo di chitarre



Domenica 26 giugno, ore 20.45

Sala Giardino, Via Lino Suppressa, 3 (traversa di Via Petraglione) - Lecce



Domenica 26 giugno prosegue la rassegna Classica d'estate nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione) a Lecce. Per il quarto appuntamento, spazio alle sonorità latino-americane con le chitarre del Duo RiGa, musiche di Cardoso, Piazzolla, Nazareth, Assad, Vasquez, Fernandez e Figueredo.



Nato nel 2015, il Duo RiGa è formato da Riccardo Calogiuri, uno dei più grandi talenti del panorama chitarristico italiano e internazionale, pluripremiato, vincitore della chitarra d’oro come promessa italiana a soli 19 anni, e da Gabriella Lubello, straordinaria chitarrista, conosciuta come una delle migliori didatte in campo internazionale.

Il duo è diventato in breve un’eccellenza del panorama chitarristico italiano riscuotendo grandi consensi da parte di critica e pubblico.

Il programma musicale è incentrato tutto sulla musica sudamericana, partendo da Cardoso, passando per Piazzolla, Nazareth, Assad, Vasquez, per approdare alla musica popolare venezuelana con Fernandez e Figueredo. Un viaggio musicale pieno di genio e molteplici sfumature sonore che conquisterà l’ascoltatore.



Riccardo Calogiuri nasce a Lecce nel 1990; comincia lo studio della chitarra all’età di cinque anni con il Maestro Gabriella Lubello sotto la guida della quale si diploma nel 2008 presso il conservatorio “N. Piccinni” di Bari con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Nel 2012 consegue la laurea di secondo livello in Discipline Musicali presso lo stesso conservatorio con la votazione di 110 e lode. Nel 2015 si perfeziona con il Maestro Lorenzo Micheli presso il conservatorio di Lugano, in Svizzera. Sin da subito rivela grande attitudine per lo studio della chitarra, confermata nel tempo da prestigiosi premi vinti e apprezzamenti da parte di insigni artisti di fama mondiale. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Nel 2010 viene insignito col premio “chitarra d’oro” presso il XV Convegno Internazionale di chitarra di Alessandria,come giovane promessa. È vincitore di 20 primi premi in concorsi nazionali e di 7 primi premi in concorsi internazionali. È docente di Chitarra presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce.

Gabriella Lubello si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce, sotto la guida del M° Etta Zaccaria. Dopo il diploma ha approfondito lo studio per alcuni anni con il M° Roberto Lambo, docente presso il Conservatorio di Musica di Bari. Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento chitarristico con i maestri Oscar Ghiglia, Alirio Diaz, Alberto Ponce, Leo Brouwer, Peter Van der Staak, Neil Smith, ed ha seguito un corso annuale di liuto e chitarra barocca con il M° Franco Pavan, ottenendo sempre diplomi di merito.

È vincitrice di numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali e svolge attività concertistica in Italia e all’estero come solista ed in varie formazioni cameristiche. Ha collaborato con l’orchestra ICO di Lecce ed ha partecipato ad importanti trasmissioni televisive. È docente di chitarra classica presso la scuola media statale ad indirizzo musicale “Ascanio Grandi” e presso il Liceo Musicale “Palmieri” di Lecce; collabora con "Harmonium" Scuola Superiore di Musica. Viene inoltre regolarmente invitata a far parte delle giurie di concorsi nazionali ed internazionali e a tenere masterclass in Italia e all’estero.



Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.



Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.



PROGRAMMA MUSICALE

J. Cardoso - Milonga

A. Piazzolla - Lo que vendrà

A. Piazzolla - Adios nonino

A. Piazzolla - Primavera portena

E. Nazareth - Apanhai te, cavaquinho

E. Nazareth - Odeon

S. Assad - Pinote

S. Assad - Recife dos coiras

E.Vasquez - Suite populaire (Entrada, chacarera, zamba, tonada)

H. Fernandez - El diablo suelto

I. Figueredo - Los caujaritos



