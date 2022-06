Bari - La Regione Puglia incontra la Provincia cinese del Guangdong per rinnovare amicizia e collaborazione 16/06/2022 Questa mattina il presidente della Regione Puglia, l’assessore allo Sviluppo Economico e il Capo Gabinetto, Claudio Stefanazzi, hanno ricevuto una delegazione della provincia cinese di Guangdong guidata dal dott. Wang Shi, presidente del Shenzhen Foundation for International Exchange and Cooperation, fondatore e presidente del gruppo immobiliare Vanke.

L’incontro è stata l’occasione per rinnovare l’amicizia e la collaborazione tra due territori che hanno già avuto modo di venirsi incontro nel passato. Come ha ricordato il presidente della Regione Puglia, è proprio dalla Provincia del Guangdong che sono arrivati i primi aiuti contro il Covid in Puglia con sette aerei carichi di DPI e attrezzature specifiche per i sanitari. Il dialogo con questa parte della Cina può essere proficuo per la nostra regione su molti fronti a partire da quello dell’ambiente e delle energie rinnovabili per uno sviluppo economico e produttivo sostenibile, passando dal turismo, magari riprendendo il progetto di voli diretti, fino agli scambi commerciali, con porti e aeroporti pugliesi protagonisti. Senza trascurare gli scambi culturali e in ambito universitario.

“Il gemellaggio tra la Puglia e il Guangdong non può che portare ricchezza – ha dichiarato il presidente pugliese -. Una ricchezza spirituale e culturale perché la cultura cinese è una delle più antiche e profonde, e una ricchezza materiale ed economica. La Puglia sarà casa per le istituzioni cinesi e gli imprenditori che vogliano investire qui ma anche per i ragazzi e le ragazze che decidano di studiare in Italia”.