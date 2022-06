Lecce - Il Bianco Azzurro e l'Argil, Max Racing a tutto rally! Raggiunto l'obiettivo a San Marino. Domani in ciociaria 17/06/2022 IL BIANCO AZZURRO E L’ARGIL: MAX RACING A TUTTO RALLY!

Raggiunto l’obiettivo per Marzi e Migliorati a San Marino, ora piedi puntati sull’Argil con gli equipaggi Bruno-Della Monaca, Bagnoli-Corina e Rivellino-Rosa.

Comunicato stampa

Lecce, 17 giugno 2022 – Corrono veloci piloti e navigatori, auto e meccanici, che portano i colori della scuderia Max Racing in lungo e in largo per lo stivale nel pieno della stagione motorsport 2022, quando tutto è ancora da decidere ma ogni gara comincia a valere doppio.

Nella Repubblica di San Marino, il pilota del posto Manuele Marzi navigato dalla toscana Alessia Migliorati a bordo di una Peugeot 106 N2, domenica scorsa - 12 giugno- ha portato a termine il 21° Rally Bianco Azzurro, concluso al quarto di classe, riscattandosi dal ritiro della gara precedente per un colpo preso alla sospensione.

Grande interesse della squadra è puntato sul 9° Rally "Terra di Argil", in programma questo fine settimana - 18 e 19 giugno - sulle strade della Ciociaria, dove si giocherà una tappa che potrebbe rivelarsi determinante - a coefficiente 1,5 e con un gran numero di iscritti - per i destini della Coppa Italia ACI Sport 7ma zona.

Al volante di una Fiat Grande Punto Abarth SS Racing Start 1.4 Tb, il brindisino Gabriele Bruno ed il co-driver leccese Giacomo Della Monaca proveranno a dare seguito ai successi ottenuti, in ordine cronologico, al “Città di Casarano” ed al “Rally del Salento”.

Sono a caccia di punti in chiave Coppa Italia Flavio Bagnoli e Giuseppe Corina, al volante di una Suzuki Swift Sport 1.6.

Nella combattuta classe N2, su Peugeot 106, il pilota campobassano Nicola Rivellino avrà al suo fianco il romano Nazzareno Rosa.

Il programma della corsa in terra laziale prevede domani, sabato 18 giugno, le verifiche tecniche e lo Shakedown a Pofi (FR), domenica 19 giugno la disputa delle nove Prove Speciali “Le Fontane” di 11,28 km con passaggi della prima vettura alle ore 08.12, 12,02, e 15.52, “Le Fai” di 7,10 km (start passaggi 8.44, 12.34 e 16.24) e “La Badia” di 5.20 km (9.33, 13.23 e 17.13). L’arrivo, a Pofi, è fissato alle ore 18.30 in via Monsignor Capozzi.