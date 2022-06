[PHOTOGALLERY] Bari - RADIO NORBA CORNETTO BATTITI LIVE PRONTO AL DEBUTTO. DECARO: “STUPENDO RIAVERLO DOPO 3 ANNI” 17/06/2022 Stamattina in Comune il meeting di benvenuto.

C’era anche Luigi Strangis, il vincitore di Amici



“Di concerti a Bari, anche questa estate, ce ne saranno tanti, ma Battiti Live è una cosa diversa. Io sono profondamente legato a questo evento, oltre che a Radio Norba e al suo presidente Marco Montrone, con il quale da anni lavoriamo per lo sviluppo del territorio e per promuovere l’immagine di Bari sulle grandi reti nazionali. Quest’anno mostreremo a tutta Italia un altro bellissimo scorcio della nostra città: il mercato del pesce, il teatro Margherita, il Polo delle arti contemporanee, il lungomare, la città vecchia. Sarà entusiasmante ed emozionante anche per noi riguardarci poi in televisione. Ed è stupendo riavere Battiti a Bari dopo tre anni”. Così il sindaco di Bari Antonio Decaro ha dato ufficialmente il benvenuto della città a Radio Norba in vista dei due grandi appuntamenti in programma stasera e domani sul lungomare Imperatore Augusto.

“Bari negli ultimi due anni ci è mancata”, ha aggiunto il presidente di Radio Norba Marco Montrone. “La pandemia ci ha costretto a rinunciare alla forma itinerante, che è nel nostro dna. Saremo sempre grati alla città di Otranto che ci ha ospitati nelle ultime due edizioni, ma avevamo il forte bisogno di tornare a girare nelle piazze, di tornare in mezzo alla nostra gente. Ringrazio Antonio Decaro e tutta la città di Bari, ringrazio anche Pugliapromozione, per il supporto e per voluto, insieme a noi, che Battiti tornasse a riempire le piazze di Puglia”.

“Ogni tappa del Battiti Live accende i riflettori su di una località ed insieme ai musicisti ed alla musica si mette in moto il desiderio di viaggiare”, aggiunge Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione. “Siamo soddisfatti di questo mix di tappe che coinvolgeranno non solo le località marine ma anche alcuni dei più bei borghi delle zone interne, dalla Daunia fino al Salento. Pugliapromozione è particolarmente attenta a decongestionare alcune località in cui si concentrano troppe presenze ed al contempo a proporre o a consolidare nuove destinazioni lontane dalla costa”.

Al meeting di benvenuto è intervento anche Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici, in rappresentanza del cast artistico. “Sono un po’ emozionato”, ha detto. “Guardavo Battiti in tv e sognavo di salire anche io su quel palco. Stasera ci salirò per davvero, insieme ad artisti che seguo da anni. Sarà bellissimo, non vedo l’ora”.

Emozionata al punto giusto anche Mariasole Pollio, come sempre inviata nel pubblico per raccogliere emozioni e domande dei ragazzi per i propri beniamini. “Sarà bellissimo tornare ad immergermi nel pubblico”, ha sottolineato. “Siamo una grande famiglia e questo ci permettere di lasciare andare tutte le tensioni, per far sì che lo show possa avvolgerci. Siamo carichi”. Elisabetta Gregoraci non ha potuto che confermare: “Non vedevo l’ora che arrivasse quest’anno, è passato velocemente. Non vedevamo l’ora di tornare su questo palco che per me rappresenta tantissimo. È una grande famiglia e avevo proprio voglia di tornare in famiglia. Finalmente abbiamo di nuovo tutto il pubblico quindi sarà ancora più emozionante e forte, più esplosivo”. “Kalispera, come il titolo del brano che io ed Elisabetta canteremo sul palco e che fa parte della compilation di Battiti è un bell’augurio, per passare una buona serata tutti insieme, con tanta bella musica e in una città straordinaria”, ha concluso Alan Palmieri.

Quella di oggi è la prima di due serate consecutive entrambe in diretta su Radio Norba e Telenorba. Domani, sabato 18 giugno, un altro grande appuntamento. Sul palco saliranno: Achille Lauro, Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari, Alessandra Amoroso, Coez, Alex, Rhove, Francesco Renga, Mecna & Coco, Vegas Jones, Room 9, Nika Paris, Baby K, Federico Rossi, Hal Quartièr, Fred De Palma e Gabry Ponte. On the road, Albe da Vieste e Tommaso Paradiso da Manduria.

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è un evento in partnership con importantissimi brand internazionali: Cornetto Algida è title sponsor dello show per il secondo anno consecutivo, Tim è il main sponsor; gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova ed ancora Chupa Chups e la startup Spiagge.it, che sta innovando il settore dei servizi balneari. Infine accompagneranno la ventesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live top brand espressione del territorio quali Gruppo Megamark con i marchi Dok e Famila, Nuovarredo e Deliziosa. Hair Sponsor ufficiale, Nouvelle Esthétique.

Come sempre da vent’anni, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it.