Nel week end la Coppa Italia LEAD ad Arco di Trento 17/06/2022 Ancora due giorni di ascese emozionanti nei due appuntamenti di Coppa Italia Lead ad Arco di Trento



117 climbers in tiro per agganciare il top

Il bellissimo Centro Tecnico federale trentino ospita la 2ª Prova di Coppa Italia nella specialità Lead. Sabato le qualificazioni, domenica le finali. Presenti Giovanni Placci e Alessia Mabboni entrambi vincitori della prima tappa a Milano

In Austria l’azzurra Giulia Medici si è qualificata per la finale Boulder dei Mondiali Universitari, in programma domattina.





Roma, 17 giugno 2022 – Mentre Giulia Medici ottiene un pass per la finale Boulder ai Campionati Mondiali Universitari FISU in corso di svolgimento ad Innsbruck, torna la Coppa Italia Lead, la classica scalata dell’arrampicata sportiva con la corda dal basso, controllando sui moschettoni dei rinvii le prese stabili. Il secondo appuntamento nazionale del 2022 è in programma presso il Centro Federale di Arco di Trento, laddove il 5 giugno si è disputata la tappa di Coppa Europa di specialità, con il brillante oro dell’azzurra Laura Rogora

Centodiciassette sono i climbers iscritti alla gara, 52 donne, 65 uomini, dai 14 ai 30 anni, con 12 comitati regionali Fasi rappresentati dalle 57 società sportive presenti in tutta Italia.



Non mancherà l’atleta di casa, la 16enne Alessia Mabboni maglia Crazy Center Prato, vincitrice della prima tappa di Coppa a Milano. A rincorrere il bis in Coppa Italia Lead sui rinvii dell’Alto Garda ci sarà anche il 21enne Giovanni Placci della Carchidio-Strocchi Faenza

Qualifiche stile “Flash” – la dimostrazione delle vie di qualifica, visibile sul canale youtube della FASI il giorno precedente la gara – Dalle ore 13 di sabato 18 giugno il via alla gara che si svolgerà in contemporanea sulle due vie tracciate, per entrambe le categorie (F e M), con 6 min di tempo per via.



Domenica 19 giugno le semifinali saranno in contemporanea (diretta streaming https://youtu.be/2tMe_8U57Uk) sia nel maschile sia nel femminile, con le vie “a vista” e 6 minuti di tempo per atleta per raggiungere, presa dopo presa il “top”.



L’isolamento e il riscaldamento per i finalisti dalle 14,45 domenicali. L’appuntamento con le finali è dalle ore 16,30 (diretta on line sul canale federale https://youtu.be/Ky1Ccqp_r7g) con i podi della Lead e premiazioni a seguire, intorno alle ore 18.