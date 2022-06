19, 20 e 21 giugno gemellaggio tra tre Orchestre giovanili a Bitonto, Molfetta e Ruvo di Puglia 19/06/2022 TRAETTA OPERA FESTIVAL 2022



domenica 19 giugno, ore 20.30 – Bitonto, Chiostro San Pietro Nuovo



lunedì 20 giugno, ore 20.30 – Molfetta, Madonna della Pace



martedì 21 giugno, ore 20.30 – Ruvo di Puglia, Cattedrale



RINASCITA

Dalla prima zona rossa alla libertà

Gemellaggio tra le Orchestre giovanili

di Casalpusterlengo, Molfetta e Ruvo di Puglia

direttore, Annalisa Andriani



La pandemia ha fortemente limitato in due anni l’attività musicale dei ragazzi. Per questo il Traetta Opera Festival diretto da Vito Clemente ha scelto di dedicare loro tre serate con il progetto «Rinascita. Dalla prima zona rossa alla libertà» attraverso il gemellaggio tra le Orchestre giovanili di Casalpusterlengo (Ensemble Giovani Armonie), Molfetta (Gabriella Cipriani) e Ruvo di Puglia (Amici della Musica). Le dirige Annalisa Andriani in un trittico di concerti in programma domenica 19 giugno a Bitonto (ore 20.30, chiostro di San Pietro Nuovo), lunedì 20 giugno a Molfetta (ore 20.30, Madonna della Pace) e martedì 21 giugno a Ruvo di Puglia (ore 20.30, Cattedrale). Il programma prevede l’esecuzione di un repertorio di musiche che spazia dalla classica alle colonne sonore al pop-rock. Si ascolteranno brani di Richard Meyer (Festival Rondò), Tommaso Traetta (Danza), Karl Jenkins (Palladio), John Williams (Jurassik Park), Trevor Jones e Randy Edelmann (L’ultimo dei mohicani), Pietro Mascagni (Intermezzo sinfonico da Cavalleria rusticana), Wolfgang Amadeus Mozart (Adagio dal Concerto per clarinetto K622), Astor Piazzolla (Preparense, Libertango, Violentango), Coldplay (The Clocks, Viva la Vida), Queen (The Show Must Go On) e Nicola Piovani (La vita è bella).

Tutti i dettagli del programma e le modalità di accesso ai concerti su www.traettafestival.it. Info 080.3742636.